Стало відомо коли вийде «народний» Samsung з Android 16 та One UI 8

Ресурс GalaxyClub, який спеціалізується на техніці Samsung, повідомляє, що «народний» Samsung Galaxy S25 FE (модельний номер SM-S731B) буде офіційно представлений і випущений восени поточного року. Також стверджується, що смартфон поставлять на ринок з попередньо встановленою версією операційної системи Android 16 з фірмовою оболонкою One UI 8.

За чутками, апаратною основою новинки стане не нова однокристальна система Exynos 2400e від самої Samsung, яка раніше була використана в Samsung Galaxy S24 FE. Інсайдери пишуть, що її ж встановлять в смартфон з гнучким дисплеєм Samsung Galaxy Z Flip7 FE.

Samsung Galaxy S25 FE стане п’ятим смартфоном лінійки Samsung Galaxy S25 (Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+ і Samsung Galaxy S25 Ultra дебютували взимку, анонс тонкого Samsung Galaxy S25 Edge очікується 13 травня).