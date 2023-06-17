Чоловік схуднув на 45 кілограмів за допомогою Apple Watch

Розумний годинник Apple Watch допоміг американцеві Нейту Горбі схуднути на 45 кг за допомогою фітнес-додатків на гаджеті від Apple. Про це він розповів 9to5Mac .

За словами Горбі, саме поєднання із функції замкнутих фітнес-кілець на Apple Watch та мотивації інструкторів у додатку Fitness+ не давали йому відмовитися від бажання скинути зайву вагу.

Фітнес-кільця мають на меті, що власник пристрою активний протягом однієї хвилини щогодини не менше 12 годин на день, здійснює не менше 30 хвилин активності на день, а також спалює певну кількість калорій. Останній показник користувач може налаштовувати самостійно, виходячи зі своїх цілей.

“Завдяки Fitness+ я зміг відкрити в собі пристрасть до їзди на велосипеді, ходьбі по біговій доріжці, HITT і навіть практиці усвідомленості”, – зазначив він.

При цьому американець пояснив, що все одно зазнав труднощів із тренуваннями через зайву вагу, тому зважився на операцію на шлунку, щоб прискорити процес зниження ваги. «Минулої зими я вирішив зробити операцію, щоб збалансувати свій новий режим тренувань», — зізнався Горбі.

В результаті чоловікові згодом стало легше продовжувати тренування. На середину червня він скинув 45 кг. Горбі не вказав, скільки саме із втраченої ваги становить вода та м’язи, а скільки саме жир.