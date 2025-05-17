GeForce RTX 5060 протестували в сучасних іграх з DLSS FG та MFG

Минулого тижня стало відомо, що NVIDIA перешкоджає появі незалежних оглядів GeForce RTX 5060 від блогерів та ЗМІ. Одразу кілька видань повідомили, що компанія відмовилася надати їм рев’ю-драйвер для проведення тестів новинки.

Але схоже, що деякі портали все ж отримали доступ до пакету драйверів з підтримкою GeForce RTX 5060 і змогли провести кілька тестів новинки. Одним з них стало японське видання ASCII. Його автори опублікували превью-огляд відеокарти. Вони чесно зізналися, що весь матеріал узгоджувався з NVIDIA і їм було дозволено публікувати тільки підсумки тестів з технологіями DLSS FG і MFG.

Всього було протестовано три гри. Завдяки тестам ASCII можна дізнатися різницю в продуктивності між GeForce RTX 4060 і GeForce RTX 5060 при грі зі звичайним генератором кадрів NVIDIA. У Cyberpunk 2077 різниця становить 25%. У Marvel Rivals нова карта обходить свого попередника на 16 %. А в DOOM: The Dark Ages GeForce RTX 5060 виявилася на 17 % швидшою за GeForce RTX 4060.