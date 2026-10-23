Honor 700 Pro здивує величезною батареєю на 9000 мАг і другим екраном: розкрито характеристики смартфона

У мережі з’явилися нові подробиці про Honor 700 Pro. Смартфону приписують акумулятор величезної ємності, додатковий дисплей на задній панелі та камеру на 200 Мп.

За інформацією китайських інсайдерів, нова серія Honor 700 включатиме три смартфони. Найцікавішою моделлю стане Honor 700 Pro, який отримає низку суттєвих покращень порівняно з попереднім поколінням.

Головною особливістю пристрою може стати додатковий 1,72-дюймовий екран на задній панелі. Ймовірно, його використовуватимуть для перегляду сповіщень, керування окремими функціями та знімання селфі на основну камеру. Водночас точні можливості другого дисплея поки невідомі.

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Основний екран Honor 700 Pro, за попередніми даними, матиме діагональ 6,57 дюйма, роздільну здатність 1,5K і частоту оновлення 120 Гц.

Honor 700 Pro

Для фотографування передбачено потрійну камеру з головним 200-мегапіксельним сенсором, надширококутним модулем на 12 Мп та перископічним телеоб’єктивом на 50 Мп. При цьому стандартний Honor 700 також може отримати основну камеру на 200 Мп і надширококутну на 12 Мп.

Ще одним серйозним оновленням стане акумулятор ємністю 9000 мАг. Очікується підтримка дротового заряджання потужністю 80 Вт, бездротового на 50 Вт, а також реверсивного заряджання інших пристроїв.

За інформацією китайського ресурсу AnTuTu, презентація серії Honor 700 попередньо запланована на листопад 2026 року. Однак сам виробник поки не підтвердив ані дату анонсу, ані характеристики смартфонів. Тому остаточні параметри новинок ще можуть змінитися.