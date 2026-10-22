Новая авиабомба способна пробивать более метра бетона: в ОАЭ создали мощное оружие для уничтожения бункеров

В Объединённых Арабских Эмиратах завершили разработку авиационной бомбы MK 82 Penetrator, предназначенной для уничтожения укреплённых сооружений. В ходе испытаний она смогла пробить более метра железобетона.

Новый боеприпас разработала компания LAHAB, входящая в оборонную группу EDGE. В отличие от многотонных американских противобункерных бомб, эмиратская разработка использует хорошо известный формат авиабомбы MK 82 массой около 227 кг. Благодаря этому новое оружие потенциально можно интегрировать в вооружение широкого круга боевых самолетов без масштабной модернизации их систем.

Из обычной MK 82 сделали оружие для уничтожения укреплений

Американская MK 82 входит в число самых распространённых авиационных бомб семейства Mk 80. Её используют на протяжении десятилетий, а её конструкция послужила основой для многочисленных модификаций высокоточного вооружения.

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Специалисты LAHAB решили использовать проверенный формат для создания специализированного боеприпаса, способного поражать бетонные укрытия, бункеры и другие хорошо защищенные объекты.

Как сообщила оборонная группа EDGE, разработка MK 82 Penetrator была официально завершена 2 октября 2026 года.

EDGE До этого боеприпас прошел серию испытаний, в ходе которых проверялась его эффективность против различных типов укрепленных целей, а также устойчивость к воздействию внешних факторов.

По утверждению производителя, бомба успешно пробила железобетонную конструкцию толщиной более одного метра. При этом она сохранила заданную траекторию движения, не продемонстрировав так называемого J-эффекта — отклонения от первоначального направления после столкновения с препятствием.

Это важная особенность боеприпасов такого типа. Если бомба меняет направление после удара о бетон, она может потерять часть энергии и не достичь необходимой глубины проникновения.

В то же время компания EDGE не обнародовала полную методику испытаний. В частности, неизвестны точные характеристики железобетона, скорость столкновения и конструкция испытательной мишени. Поэтому заявленную эффективность пока следует рассматривать как результат тестов самого производителя.

Главное преимущество новой бомбы — не только мощность

MK 82 Penetrator не может напрямую конкурировать с американской GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, масса которой составляет примерно 13,6 тонны. Последнюю разработали для поражения особо глубоких подземных объектов, а нести её могут только специально приспособленные бомбардировщики.

В свою очередь, инженеры из Эмиратов сделали ставку на универсальность. Бомба MK 82 Penetrator рассчитана на применение с боевыми самолетами, которые уже могут использовать обычные бомбы семейства MK 82.

По заявлению EDGE, новинка совместима с конфигурациями вооружения истребителей четвёртого и 4,5-го поколений, лёгких штурмовиков, учебно-боевых самолётов и некоторых машин пятого поколения.

Однако это не означает, что боеприпас можно сразу же использовать на любом F-16 или F-35. Для конкретной модели самолета требуется соответствующая интеграция и сертификация вооружения.

Еще одним преимуществом является совместимость с готовыми комплектами высокоточного наведения. В частности, производитель заявляет о поддержке систем AL TARIQ и THUNDER, которые уже используются для модернизации обычных авиационных бомб.

В зависимости от конкретной модификации такие комплекты могут использовать инерциальную и спутниковую навигацию или лазерное наведение. Это позволяет превратить обычный неуправляемый боеприпас в высокоточное оружие.

Для потенциальных заказчиков такой подход означает возможность расширить арсенал без необходимости создавать отдельную систему наведения и совершенно новую инфраструктуру обслуживания.

Вслед за MK 82 появится ещё более мощная MK 83 Penetrator

Оборонная группа из ОАЭ не планирует ограничиваться одной моделью. Компания подтвердила, что разработка более крупной версии MK 83 Penetrator уже находится на продвинутой стадии.

Обычная MK 83 относится к классу 1000-фунтовых авиабомб, то есть примерно 454 кг. Это весовой класс, вдвое превышающий весовой класс MK 82, что создает основу для разработки более тяжёлого проникающего боеприпаса.

Однако точные характеристики новой модификации, её возможности по пробиванию укреплений и сроки завершения разработки пока не объявлены.

Создание таких боеприпасов является частью масштабной программы ОАЭ по развитию собственной оборонной промышленности. В феврале 2025 года группа EDGE получила контракт от Министерства обороны страны на сумму 4,36 млрд дирхамов, или примерно 1,19 млрд долларов.

EDGE. Проект предусматривает производство авиационных бомб семейств MK 81, MK 82, MK 83 и MK 84.

Таким образом, ОАЭ постепенно создают собственную производственную базу для выпуска как стандартных авиационных боеприпасов, так и специализированных модификаций для поражения укреплённых целей.

Главная особенность MK 82 Penetrator заключается не в рекордной мощности, а в сочетании проникающей способности с привычным для военной авиации форматом. Если заявленные характеристики подтвердятся в ходе дальнейших испытаний, новая бомба может заинтересовать страны, стремящиеся расширить возможности своих боевых самолетов без закупки специализированных тяжелых бомбардировщиков.