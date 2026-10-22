Нова авіабомба здатна пробивати понад метр бетону: в ОАЕ створили потужну зброю для знищення бункерів

В Об’єднаних Арабських Еміратах завершили розробку авіаційної бомби MK 82 Penetrator, призначеної для знищення укріплених споруд. Під час випробувань вона змогла пробити понад метр залізобетону.

Новий боєприпас створила компанія LAHAB, що входить до оборонної групи EDGE. На відміну від багатотонних американських протибункерних бомб, еміратська розробка використовує добре відомий формат авіабомби MK 82 масою близько 227 кг. Завдяки цьому нову зброю потенційно можна інтегрувати в озброєння широкого кола бойових літаків без масштабної модернізації їхніх систем.

Зі звичайної MK 82 зробили зброю для знищення укріплень

Американська MK 82 належить до найпоширеніших авіаційних бомб сімейства Mk 80. Її використовують протягом десятиліть, а конструкція стала основою для численних модифікацій високоточного озброєння.

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Фахівці LAHAB вирішили використати перевірений формат для створення спеціалізованого боєприпасу, здатного уражати бетонні укриття, бункери та інші добре захищені об’єкти.

Як повідомила оборонна група EDGE, розробку MK 82 Penetrator офіційно завершили 2 жовтня 2026 року.

EDGE Перед цим боєприпас пройшов серію випробувань, під час яких перевіряли його ефективність проти різних типів укріплених цілей, а також стійкість до зовнішніх умов.

За твердженням виробника, бомба успішно пробила залізобетонну конструкцію завтовшки понад один метр. При цьому вона зберегла задану траєкторію руху, не продемонструвавши так званого J-ефекту — відхилення від початкового напрямку після зіткнення з перешкодою.

Це важлива особливість для боєприпасів такого типу. Якщо бомба змінює напрямок після удару об бетон, вона може втратити частину енергії та не досягти потрібної глибини проникнення.

Водночас EDGE не оприлюднила повної методики випробувань. Зокрема, невідомі точні характеристики залізобетону, швидкість зіткнення та конструкція випробувальної цілі. Тому заявлену ефективність поки варто розглядати як результат тестів самого виробника.

Головна перевага нової бомби — не лише потужність

MK 82 Penetrator не може безпосередньо конкурувати з американською GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, маса якої становить приблизно 13,6 тонни. Останню розробили для ураження особливо глибоких підземних об’єктів, а переносити її можуть лише спеціально пристосовані бомбардувальники.

Натомість еміратські інженери зробили ставку на універсальність. MK 82 Penetrator розрахована на використання з бойовими літаками, які вже можуть застосовувати звичайні бомби сімейства MK 82.

За заявою EDGE, новинка сумісна з конфігураціями озброєння винищувачів четвертого та покоління 4.5, легких штурмовиків, навчально-бойових літаків і деяких машин п’ятого покоління.

Однак це не означає, що боєприпас можна одразу використовувати на будь-якому F-16 або F-35. Для конкретної моделі літака необхідні відповідна інтеграція та сертифікація озброєння.

Ще однією перевагою є сумісність із готовими комплектами високоточного наведення. Зокрема, виробник заявляє підтримку систем AL TARIQ і THUNDER, які вже застосовують для модернізації звичайних авіаційних бомб.

Залежно від конкретної модифікації такі комплекти можуть використовувати інерційну та супутникову навігацію або лазерне наведення. Це дозволяє перетворювати звичайний некерований боєприпас на високоточну зброю.

Для потенційних замовників подібний підхід означає можливість розширити арсенал без необхідності створювати окрему систему наведення та повністю нову інфраструктуру обслуговування.

Після MK 82 з’явиться ще потужніша MK 83 Penetrator

Еміратська оборонна група не планує обмежуватися однією моделлю. Компанія підтвердила, що розробка більшої MK 83 Penetrator вже перебуває на просунутій стадії.

Звичайна MK 83 належить до класу 1000-фунтових авіабомб, тобто приблизно 454 кг. Це вдвічі більший ваговий клас, ніж у MK 82, що створює основу для розробки важчого проникного боєприпасу.

Однак точні характеристики нової модифікації, її можливості щодо пробивання укріплень та строки завершення розробки поки не оголошені.

Створення таких боєприпасів є частиною масштабної програми ОАЕ з розвитку власної оборонної промисловості. У лютому 2025 року група EDGE отримала контракт Міністерства оборони країни вартістю 4,36 млрд дирхамів, або приблизно 1,19 млрд доларів.

EDGE Він передбачає виробництво авіаційних бомб сімейства MK 81, MK 82, MK 83 та MK 84.

Таким чином, ОАЕ поступово створюють власну виробничу базу для випуску як стандартних авіаційних боєприпасів, так і спеціалізованих модифікацій для ураження укріплених цілей.

Головна особливість MK 82 Penetrator полягає не в рекордній потужності, а в поєднанні проникної здатності зі знайомим для військової авіації форматом. Якщо заявлені характеристики підтвердяться під час подальших випробувань, нова бомба може зацікавити країни, які прагнуть розширити можливості своїх бойових літаків без закупівлі спеціалізованих важких бомбардувальників.