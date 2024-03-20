Кращі смартфони від Xiaomi, які можна купити в березні

Компанія Xiaomi пропонує багатий асортимент телефонів, який не так давно поповнили продуктивні смартфони Poco X6 Pro 5G і Poco M6 Pro, а також флагманський апарат Xiaomi 14. Крім того зараз зі знижкою продають Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro Plus 5G та планшет Xiaomi Pad 6.

Poco X6 Pro 5G

Смартфон Poco X6 Pro 5G базується на восьмиядерному процесорі MediaTek Dimensity 8300 Ultra, виготовленому за 4-нм техпроцесом, з тактовою частотою до 3,35 ГГц, графічним прискорювачем Arm Mali-G615 MC6 та оперативною пам’яттю LPDDR5X до 12 Гбайт, завдяки чому забезпечується високопродуктивна робота пристрою під час запуску ресурсоємних застосунків і важких ігор. Ємність флеш-накопичувача UFS 4.0 становить до 512 Гбайт. Для відведення тепла від компонентів використовується потужна система охолодження LiquidCool Technology 2.0 з випарною камерою площею 5000 мм².

Смартфон оснащений 6,67-дюймовим дисплеєм CrystalRes 1.5K Flow AMOLED DotDisplay з роздільною здатністю 2712 × 1220 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю до 1800 кд/м² і контрастністю 5 000 000:1, завдяки чому пристроєм можна користуватися під прямими променями сонця. Дисплей підтримує частоту дискретизації торкання 480 Гц, ШІМ-регулювання яскравості з частотою 2160 Гц і колірну гаму DCI-P3. Також є підтримка технології HDR10+, що в сукупності забезпечує яскраву соковиту картинку з чіткими деталями і плавне відтворення відео та ігрових баталій. Захист екрана від подряпин забезпечує міцне скло Corning Gorilla Glass 5.

Для фото і відеозйомки смартфон має основну 64-Мп камеру з діафрагмою f/1,7, доповнену ширококутним 8-Мп модулем з діафрагмою f/2,2 і 2-Мп датчиком (f/2,4) для макрозйомки. Роздільна здатність фронтальної камери становить 16 Мп (f/2,4).

Для розблокування смартфона використовується підекранний сканер відбитків пальців. Батарея ємністю 5000 мА-год підтримує швидку зарядку потужністю 67 Вт. Високу якість звуку забезпечують стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos і Hi-Res Audio. За захистом від вологи пристрій відповідає стандарту IP54. Смартфон працює під управлінням Android 14 з фірмовою оболонкою HyperOS.

Poco M6 Pro

Poco M6 Pro побудований на 6-нм чипі MediaTek Helio G99-Ultra з графічним прискорювачем ARM Mali-G57 MC2 у поєднанні з до 12 Гбайт оперативної пам’яті LPDDR4X і флеш-накопичувачем ємністю до 512 Гбайт. Завдяки наявному слоту для карт microSD обсяг пам’яті можна збільшити ще на 1 Тбайт. Ефективне відведення тепла від компонентів забезпечує система рідинного охолодження Xiaomi IceLoop.

Смартфон Poco M6 Pro отримав 6,67-дюймовий дисплей Flow AMOLED з роздільною здатністю Full HD+ (2400 × 1080 пікселів, 394 ppi) і частотою оновлення 120 Гц. Дисплей підтримує 100-відсоткове охоплення колірного простору DCI-P3, відтворення 1,07 млрд відтінків кольору і ШІМ-регулювання яскравості підсвічування з частотою 1920 Гц. Максимальна яскравість становить 1300 кд/м2, контрастність – 5 000 000:1. Частота дискретизації торкання становить 2160 Гц, забезпечуючи максимально швидке керування грою. Сертифікація TÜV Rheinland, гарантує відсутність мерехтіння і відблисків, а також низький рівень шкідливого для очей синього світла. Для захисту екрана від подряпин використовується міцне скло Corning Gorilla Glass 5. Poco M6 Pro першим у серії отримав підекранний сенсор відбитків пальців.

В отворі у верхній частині дисплея розміщена 16-Мп камера для селфі з діафрагмою f/2.45 і підтримкою нічного і портретного режимів, а також функцією Film Camera, що пропонує 12 фільтрів і 8 рамок для публікацій знімків у соцмережах. На задній панелі розміщена потрійна камера з основним 64-Мп сенсором розміром 1/2 дюйма з діафрагмою f/1,79 і оптичною стабілізацією зображення, а також ширококутна камера на 8 Мп (кут огляду 118°) з діафрагмою f/2,2 і 2-Мп датчик для макрозйомки (f/2,4).

Акумулятор ємністю 5000 мА-год підтримує швидку зарядку потужністю 67 Вт, завдяки чому на повне поповнення заряду з нуля йде всього 44 хвилини. За захистом від вологи і пилу смартфон відповідає стандарту IP54. Для управління пристроєм використовується Android 14 з фірмовою оболонкою HyperOS.

Redmi Note 13

Смартфон отримав 6.67-дюймовий дисплей з AMOLED-матрицею на 120 Гц, роздільною здатністю FHD+, піковою яскравістю 1800 ніт і склом Corning Gorilla Glass 6. Гаджет працює під управлінням процесора Snapdragon 685 у парі з 6/8 ГБ ОЗП і накопичувачем на 128/256 ГБ. Вбудовану пам’ять можна розширити картою microSD.

Redmi Note 13 4G поставляється з основною камерою на 108 МП + 8 МП + 2 МП і фронтальною на 16 МП. У новинці є захист IP54, батарея на 5000 мАг із зарядкою на 33 Вт, підекранний сканер відбитків пальців і стереодинаміки з Dolby Atmos. З коробки в гаджеті встановлена операційна система Android 13 з MIUI 14.

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G – перший у серії Redmi Note смартфон, який отримав вигнутий CrystalRes AMOLED дисплей. Діагональ дисплея дорівнює 6,67 дюйма, роздільна здатність становить 2712 × 1220 пікселів, а частота оновлення досягає 120 Гц. Дисплей підтримує 12-бітну глибину кольору, ШІМ-регулювання яскравості підсвічування з частотою 1920 Гц, а також 16 000 рівнів регулювання яскравості при піковому значенні 1800 кд/м2 і контрастність 5 000 000:1, завдяки чому смартфоном можна користуватися під прямими променями сонця.

Також дисплей забезпечує 100-відсоткове охоплення колірного простору DCI-P3, має підтримку технологій Dolby Vision, HDR10+ та сертифікати TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Circadian Friendly і TÜV Rheinland Flicker Free, що гарантує можливість тривалого використання смартфона без шкоди для очей. Захист від подряпин забезпечує міцне скло Corning Gorilla Glass Victus.

Смартфон надає широкі можливості для фото та відеозйомки завдяки потужній тильній 200-Мп камері з сенсором Samsung ISOCELL HP3 розміром 1/1,4″ з оптичною стабілізацією зображення та діафрагмою f/1.65, доповненої ширококутною 8-Мп камерою (f/2.2) і 2-Мп датчиком (f/2.4) для макрозйомки. Для зйомки селфі у смартфона є 16-Мп камера з діафрагмою f/2.4.

Redmi Note 13 Pro+ 5G базується на 4-нм восьмиядерному процесорі MediaTek Dimensity 7200-Ultra з тактовою частотою до 2,8 ГГц і графічним прискорювачем Mali-G610 у поєднанні з 8/12 Гбайт оперативної пам’яті LPDDR5 і флеш-накопичувачем UFS3.1 ємністю до 512 Гбайт.

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 оснащений 11-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2880х1800 пікселів, частотою оновлення до 144 Гц, підтримкою 10-бітної глибини кольору та максимальною яскравістю підсвічування 550 кд/м². Такі характеристики забезпечують контрастну і плавну картинку в будь-якому сценарії використання пристрою від веб-серфінгу до мобільних ігор. За аудіоможливості Xiaomi Pad 6 відповідає акустична система з чотирьох динаміків із підтримкою Dolby Atmos.

Планшет побудований на базі продуктивного процесора Snapdragon 870. У поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті він легко справляється з вимогливими додатками та мобільними іграми, а також з режимом багатозадачності. Для встановлення софту та зберігання файлів передбачено накопичувач до 256 ГБ. Автономність гаджета забезпечує АКБ на 8840 мАг за допомогою 33-ватної швидкої зарядки.

Список характеристик доповнюють основна камера з датчиком на 13 Мп та функцією запису відео 4K @ 30 fps, 8-мегапіксельна фронталка, а також модулі Bluetooth 5.2 та Wi-Fi 6. Товщина пристрою становить лише 6,51 мм, а вага – 490 грамів. Як опція виробник пропонує придбати стилус та клавіатуру для комфортної роботи з різним контентом.

Xiaomi 14

Xiaomi 14 – заснований на восьмиядерному 4-нм процесорі Snapdragon 8 Gen 3 з графічним прискорювачем Qualcomm Adreno 750 у поєднанні з до 12 Гбайт оперативної пам’яті LPDDR5X і до 512 Гбайт флеш-пам’яті UFS 4.0. За відведення тепла від компонентів відповідає вдосконалена система СВО Xiaomi IceLoop з окремою випарною камерою, що перевершує за ефективністю аналоги втричі.

Смартфон оснащений 6,36-дюймовим плоским AMOLED-екраном зі співвідношенням сторін 20:9, роздільною здатністю 2670×1200 пікселів, динамічною частотою оновлення до 120 Гц, частотою дискретизації торкання до 240 Гц і піковою яскравістю 3000 кд/м2.

Дисплей має динамічну контрастність 5 000 000:1, підтримує ШІМ-керування підсвічуванням із частотою 1920 Гц, а також технології HDR10+ і Dolby Vision. Також є сертифікація TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Circadian Friendly і TÜV Rheinland Flicker Free, що підтверджує мінімальне випромінювання шкідливого для очей синього світла, відсутність відблисків і мерехтіння, що гарантує безпеку використання смартфона для зору.

Основна камера смартфона включає 50-Мп сенсор Light Hunter 900 розміром 1/1,31 дюйма з оптичною стабілізацією та оптикою Leica Summilux з діафрагмою f/1.6, ширококутний 50-Мп датчик (115°) з оптикою Leica (f/2,2), а також 50-Мп телефото модуль із сенсором Samsung JN1 з 3,2-кратним збільшенням і оптикою Leica Infinity (f/2,0). Для зйомки селфі використовується 32-Мп камера з діафрагмою f/2,0.

Смартфон оснащений батареєю на 4610 мА-год з підтримкою швидкої дротової зарядки на 90 Вт, що забезпечує повне заповнення заряду всього за 31 хвилину. Також заявлена підтримка 50-Вт бездротової зарядки (до 100 % за 46 хвилин) і реверсивної зарядки потужністю 10 Вт.

Xiaomi 14 має стереодинаміки і чотири мікрофони з підтримкою Dolby Atmos, підекранний сканер відбитків пальців і адаптери бездротового зв’язку Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7. За захистом від вологи та пилу смартфон відповідає стандарту IP68. Пристрій працює на Android 14 з фірмовою оболонкою HyperOS.