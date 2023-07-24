Sony Xperia 5 V засвітився на відео: японці вирішили заощадити на камері

Асортименти телефонів Sony вже довгий час складається з трьох моделей: 1, 5 і 10. Раніше цього року компанія анонсувала Xperia 1 V і Xperia 10 V, а незабаром на нас чекає нова ітерація компактної «п’ятірки». Буквально вчора до мережі просочилося рекламне відео цього смартфона.

Ролик виклав на Reddit користувач із ніком JB2Unique. Судячи з відео, японці вирішили заощадити на камері флагмана. Усі попередні покоління Xperia 5 мали три об’єктиви, тоді як у новинки позаду їх лише два – основний та надширококутний.

Поряд з оптикою видніється логотип ZEISS T*, який підтверджує наявність покриття антивідблиску, розробленого Zeiss. На відео відображаються версії телефону в білому, синьому та чорному кольорах.

На жаль, ролик мало що говорить про характеристики пристрою. Підтверджується хіба що знайомий з попередніх пристроїв Sony дисплей із співвідношенням сторін 21:9, та наявність традиційного роз’єму для навушників.

Зазвичай Sony випускають телефони серії Xperia 5 у вересні чи жовтні. Зважаючи на наявність готової реклами, цього року японці можуть провести прем’єру раніше.