Кінець епохи: Samsung припиняє виробництво мобільних телефонів

Іноземні ЗМІ повідомили про те, що один із головних світових виробників електроніки – корейська компанія Samsung – вирішив припинити виробництво кнопкових мобільних телефонів.





Журналісти повідомляють, що до кінця поточного року Samsung припинить постачання цього типу пристроїв до Індії, яка на даний момент, за великим рахунком, є єдиним ринком, куди корейці все ще возять кнопочники. Незважаючи на те, що Samsung входить до трійки найбільших продавців мобільних телефонів цієї тропічної країни з 12% всього багатомільйонного ринку, значних доходів «кнопочники» їй не приносять.

Тому цілком логічним виглядає рішення компанії зосередити усі свої сили на розробці та випуску смартфонів. Адже, між іншим, свого часу саме мобільні телефони перетворили Samsung на того міжнародного гіганта, яким ми знаємо цю компанію зараз.