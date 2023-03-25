Російський “суверенний” смартфон повністю провалився

У 2021 році Росія представила на своєму внутрішньому ринку смартфон AYYA T1, який назвали “суверенним смартфоном”. Хоча пристрої були зібрані в Китаї з використанням іноземних компонентів, росіяни з гордістю заявляли, що це їхня розробка.

Подробиці про AYYA T1:

5 000 одиниць було поставлено на російський ринок

За півтора року було продано лише 905 одиниць (18%)

Проект не зміг стати вітчизняною альтернативою iPhone

Незважаючи на зниження ціни на AYYA T1, продажі не покращилися. Наразі “суверенний смартфон” можна придбати за 3600 грн (в перерахунку по поточному курсу), що в 1,5 рази нижче його собівартості. Однак російські споживачі продовжують надавати перевагу пристроям відомих брендів, таких як Xiaomi, Oppo та Realme.

Варто зазначити, що такі компанії, як Apple та Samsung, більше офіційно не працюють в Росії. Як наслідок, росіяни змушені купувати нелегально ввезені пристрої, сплачуючи в середньому 150 доларів США за таку продукцію. Незважаючи на це, AYYA T1 не зміг скористатися порожнечею, залишеною цими світовими гігантами, намагаючись закріпитися на конкурентному ринку смартфонів.