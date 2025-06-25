Українців попередили про схему шахраїв з блокуванням iPhone

Українців попередили про триваючі атаки на власників техніки Apple з використанням хмарного сервісу iCloud. Кіберзлочинці експлуатують вбудовані захисні механізми iPhone і iPad, перетворюючи їх на інструмент шантажу.

Ось як влаштована схема:

Зловмисники вибирають жертв на платформах знайомств, в ігрових спільнотах соціальних мереж або на сайтах пошуку роботи. Аферисти терпляче завойовують довіру, представляючись потенційними партнерами, роботодавцями або просто людьми, які потребують допомоги. Ключовий момент настає, коли шахрай просить «невелику послугу» — увійти в його обліковий запис iCloud з пристрою жертви. Приводи варіюються: роздрукувати квитки, завантажити заблокований додаток, отримати дані з нібито зламаного телефону або встановити робочу програму. Після отримання доступу до чужого гаджета злочинці миттєво активують функцію «Знайти iPhone» і вмикають блокування активації. Ці інструменти, створені Apple для захисту від крадіжки, стають знаряддям вимагання. Пристрій блокується віддалено, а на екрані з’являється повідомлення з вимогою викупу.

Шахраї зазвичай вимагають близько 10 тисяч гривень за розблокування пристрою. Вони погрожують назавжди заблокувати гаджет або повністю стерти всі дані користувача. Кіберзлочинці можуть отримати доступ до фотографій, контактів, листування та іншої особистої інформації.

Експерти підкреслюють: вразливість полягає не в технічних недоліках продукції Apple, а в методах соціальної інженерії та необережності користувачів. Система захисту працює коректно, але проти власника пристрою. При виявленні блокування необхідно негайно відключити інтернет-з’єднання — активувати авіарежим або вимкнути Wi-Fi і мобільні дані. Це запобіжить подальшому віддаленому керуванню пристроєм з боку зловмисників.

Наступний крок — звернення до територіального відділення поліції з доказами: скріншотами листування, номерами телефонів шахраїв, даними про грошові перекази. Для повернення контролю над пристроєм потрібно зв’язатися зі службою підтримки Apple через портал iforgot.apple.com. Процедура відновлення облікового запису може зайняти від декількох днів до декількох тижнів.

Компанія вимагатиме надати дані банківської картки, прив’язаної до Apple ID, серійний номер пристрою, чек про покупку і паспорт власника. Apple ретельно перевіряє справжність заявки, щоб переконатися в тому, що відновлення запитує реальний власник.

Правоохоронці категорично не рекомендують платити викуп — це не гарантує розблокування і тільки заохочує злочинну діяльність. Офіційне відновлення через Apple залишається єдиним надійним способом повернути доступ до пристрою.