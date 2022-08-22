Vivo знижує ціни на дві актуальні моделі в Україні

З 19 серпня по 4 вересня vivo Україна знижує ціни на бюджетні моделі Y-серії – vivo Y15s та Y21.





vivo Y15s оснащений 6.51-дюймовим дисплеєм з LCD-матрицею та роздільною здатністю HD+. vivo Y15s працює на процесорі MediaTek Helio P35. Чіп працює в парі з 3 ГБ ОЗУ та 32 ГБ ПЗУ. За автономність відповідає акумулятор на 5000 мАг. Апарат отримав бічний сканер відбитків пальців та три камери: одинарну фронтальну на 8 МП та подвійну основну на 13 МП + 2 МП. Ціна складе 5199 грн, замість 5699 грн.

Молодіжний смартфон vivo Y21 на 64 ГБ вбудованої пам’яті з подвійною AI-камерою, 18 Вт швидкою зарядкою FlashCharge і 5000 мА · год акумулятором доступний за ціною 6 499 грн (замість 7 199 грн) в магазинах офіційних партнерів vivo.

Смартфони зі знижками доступні у магазинах партнерів Алло, Фокстрот, ТТТ, Ringoo, Rozetka, Brain, Kібернетики, Майфон, KTC та Жжук.