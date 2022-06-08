Samsung вирішив випустити бюджетний складний смартфон

Продажі складних смартфонів постійно зростають, і Samsung робить в це дуже вагомий внесок. Виробник із Південної Кореї робить все, щоб пристрої такого типу швидко набирали популярності. Наступним кроком буде виведення на ринок «бюджетного», масового пристрою.





Люди все охочіше купують складні смартфони

Згідно з останніми даними, представленими Display Supply Chain Consultants (DSCC), у першому кварталі 2022 року на ринок було поставлено 2,22 млн складних смартфонів – на цілих 571% більше, ніж за той же період роком раніше.

Samsung незмінно домінує в цьому сегменті, але його частка знижується через посилення конкуренції. У першому кварталі 2022 року у південнокорейського виробника було 74%, а Huawei — 20%, незважаючи на санкції США.

DSCC надав ще одну цікаву інформацію. У першому кварталі 2022-го лідером у сегменті складних смартфонів став Samsung Galaxy Z Flip 3, який завоював 51% частки ринку, і який коштує дешевше за наворочений Samsung Galaxy Z Fold 3.

Ціни складних смартфонів поступово знижуються, але вони залишаються дорогими. У майбутньому, як повідомляють інсайдери, вийде гнучкий девайс для широких мас – гнучкий Galaxy A. Завдяки цій моделі Samsung не доведеться здешевлювати флагманські «складні» пристрої, що відкриває для корейців можливість знову підвищити ціни на моделі серії Galaxy Z.

Це не перший випадок, коли експерти говорять про більш дешевий складний смартфон. Спочатку він мав дебютувати у 2021 році, але Samsung змінила свої плани. Корейці, проте, не відмовилися від проекту «бюджетної» розкладачки, адже її поява у продажу може наробити багато галасу — нічого схожого із гнучким екраном зараз на ринку немає.

За попередніми оцінками, гнучкий Samsung Galaxy А дебютує на ринку не раніше 2023 року. Сподіваємось, не пізніше, тому що ми дуже цього чекаємо!