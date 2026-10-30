HONOR X9e s официально представлен: аккумулятор на 8560 мАч, Snapdragon 6 Gen 4 и AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц

HONOR расширила ассортимент смартфонов среднего класса, представив модель X9e s для рынка Ближнего Востока. Главной особенностью устройства стал аккумулятор емкостью 8560 мАч, который поместили в корпус толщиной всего 7,76 мм. При этом смартфон весит 196 граммов, что является сравнительно небольшим показателем для устройства с такой ёмкой батареей. По заявлению компании, новинка способна работать более трёх дней без подзарядки при умеренном использовании.

Фактически HONOR X9e s — это переименованная версия Honor Turbo 5G, которая ранее дебютировала на другом рынке. Смартфоны имеют одинаковые основные характеристики, поэтому новая модель не предлагает принципиально иного оборудования. Однако её появление расширяет географию продаж устройств HONOR с аккумуляторами повышенной ёмкости.

Емкая батарея и процессор Snapdragon

HONOR X9e s оснащен аккумулятором емкостью 8560 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Производитель не уточняет, сколько времени потребуется для полной зарядки, однако заявляет о возможности использования смартфона в течение трех дней. Такой результат получен в ходе лабораторных испытаний при умеренной нагрузке, поэтому во время активных игр или длительного просмотра видео автономность может быть меньше.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, изготовленный по 4-нанометровой технологии. Он работает в сочетании с графическим ускорителем Adreno 810, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 256 ГБ. Других конфигураций памяти пока не предусмотрено. Смартфон работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой MagicOS 10.

На передней панели установлен 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2640 × 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает ШИМ-регулировку яркости на частоте 3840 Гц, что должно уменьшить заметное мерцание при низкой яркости. Производитель также заявляет о пиковой яркости до 6000 нит в отдельных сценариях отображения контента, хотя при обычном использовании этот показатель будет значительно ниже.

Камеры, защита корпуса и цена HONOR X9e s

На задней панели смартфона расположен круглый блок камер с двумя модулями. Основной сенсор имеет разрешение 50 Мп, а дополнительный сверхширокоугольный — 5 Мп. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 16 Мп. Сканер отпечатков пальцев встроен непосредственно в дисплей.

Среди прочих характеристик — поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и порт USB Type-C. При этом скорость проводной передачи данных ограничена стандартом USB 2.0, что может создавать неудобства при копировании больших видеофайлов. Корпус получил защиту от пыли и воды по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Кроме того, HONOR заявляет о повышенной устойчивости к падениям с высоты до 2,5 метра, хотя это не гарантирует отсутствия повреждений в реальных условиях.

На рынке Саудовской Аравии HONOR X9e s продается по цене 1499 саудовских риалов, или примерно 18 200 гривен. Покупателям доступна единственная конфигурация 8/256 ГБ в трёх цветах: оранжевом Dawn Orange, белом Glacier White и чёрном Midnight Black.

В некоторых странах Ближнего Востока производитель также предлагает подарочные наборы с дополнительными средствами защиты устройства. Информации об официальном запуске HONOR X9e s в Украине пока нет. Указанная стоимость представляет собой прямой пересчёт зарубежной цены без учёта импортных пошлин и местных налогов.