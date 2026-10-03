Amazon обновила три модели Kindle: более тонкие корпуса, новые цвета и до 12 недель без подзарядки

Amazon представила обновленную линейку электронных книг: базовую модель Kindle 12-го поколения, Paperwhite 7-го поколения и Colorsoft 2-го поколения. Устройства стали тоньше и легче, получили новые цвета и экраны, утопленные в корпус. Для отдельных версий предусмотрена алюминиевая задняя панель.

Самой доступной моделью по-прежнему остается Kindle с 6-дюймовым экраном E Ink. Его корпус стал на 1 мм тоньше, углы — более скруглёнными, а кнопка питания переместилась на правую сторону. Версия с пластиковым корпусом весит 140 г. На выбор предлагаются четыре цвета: Ube, Graphite, Alpine Sky и Seaglass Green.

По данным Amazon, новый Kindle открывает книги на 30 % быстрее, чем модель 11-го поколения, и работает до шести недель без подзарядки. Версия с 16 ГБ памяти стоит от $150, а за 32 ГБ и алюминиевую заднюю панель придётся заплатить $190.

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Kindle Paperwhite сохранил 7-дюймовый экран, однако получил более высокую контрастность, которая, по заявлению компании, должна улучшить читаемость при ярком освещении. Заявленное время автономной работы достигает 12 недель.

Paperwhite с 16 ГБ памяти оценили в 200 долларов. Версия Signature Edition за 250 долларов предлагает вдвое больше памяти, алюминиевую заднюю панель и автоматическую регулировку яркости подсветки.

Цветной Kindle Colorsoft второго поколения также стал тоньше и легче. К цвету Graphite добавили Fig, а версия Signature Edition получила алюминиевую заднюю панель. Цены начинаются от 290 долларов за стандартную модель и от 320 долларов за Signature Edition.

Вместе с электронными книгами Amazon представила три аксессуара: Bluetooth-пульт Kindle Click за 35 долларов, магнитный чехол Page-Turn Cover с кнопками для перелистывания страниц за 80 долларов и зарядную станцию за 60 долларов.

В приведенном анонсе нет информации о ценах и доступности новинок в Украине.