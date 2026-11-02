vivo Y32 5G отримав батарею на 8000 мАг і захист IP69, але на одній характеристиці зекономили

Новий vivo Y32 5G з’явився в каталозі виробника без окремої презентації. Смартфон орієнтований на покупців, для яких важливі тривала автономність, захищений корпус і підтримка мобільних мереж п’ятого покоління. При цьому його не варто плутати зі звичайним vivo Y32, представленим у жовтні 2026 року. Попередня модель працює в мережах 4G та оснащена процесором Unisoc, тоді як новинка отримала продуктивніший чип Qualcomm.

Акумулятор на 8000 мАг і посилений захист корпусу

Головною особливістю vivo Y32 5G став акумулятор ємністю 8000 мАг, який значно перевищує батареї більшості бюджетних смартфонів. Він підтримує швидке дротове заряджання потужністю 44 Вт, а також зворотне заряджання на 7,5 Вт, завдяки якому телефон можна використовувати для поповнення енергії інших пристроїв. За заявою виробника, батарея здатна зберігати понад 80% початкової ємності навіть після 1500 циклів заряджання. Водночас фактичний час автономної роботи залежатиме від навантаження та умов використання.

Особливу увагу vivo приділила міцності конструкції. Корпус смартфона відповідає стандартам IP68 та IP69, які передбачають захист від пилу, занурення у воду за визначених умов і впливу потужних струменів води. Крім того, виробник заявляє про проходження випробувань за стандартом MIL-STD-810H та отримання п’ятизіркової оцінки SGS за стійкість до падінь. Проте навіть такий захист не гарантує відсутності пошкоджень за будь-яких умов експлуатації.

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Характеристики та ціна vivo Y32 5G

Смартфон оснащений 6,87-дюймовим LCD-дисплеєм із роздільною здатністю 1592 × 720 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Заявлена яскравість екрана на вулиці сягає 1300 ніт, а сертифікація TÜV Rheinland підтверджує відповідність певним вимогам щодо зменшення синього світла. Водночас роздільна здатність HD+ виглядає доволі скромно для такого великого дисплея, особливо на тлі конкурентів із чіткішими Full HD+ панелями.

За продуктивність відповідає 4-нанометровий процесор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, який працює разом із 6 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та накопичувачем UFS 2.2 обсягом 128 ГБ. Передбачена можливість програмного розширення оперативної пам’яті ще на 6 ГБ, а також встановлення карти microSD ємністю до 2 ТБ. Смартфон працює під керуванням Android 16 із фірмовою оболонкою OriginOS 6.

Для фотографування встановлена подвійна основна камера з головним сенсором на 50 Мп і додатковим модулем на 2 Мп. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 8 Мп. Серед інших особливостей — стереодинаміки, NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 та сканер відбитків пальців, інтегрований у бічну кнопку живлення.

vivo Y32 5G представлений у двох кольорах: золотистому Dawn Gold та чорному Midnight Black. Поки виробник вказує лише одну конфігурацію пам’яті — 6/128 ГБ. Офіційну вартість і дату початку продажів компанія ще не оприлюднила, також немає інформації щодо можливої появи смартфона в Україні.