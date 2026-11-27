Samsung готовит преемников популярных смартфонов среднего класса, и в сети уже появились их характеристики. Инсайдер Gadgetsdata раскрыл подробности о Galaxy A38 и Galaxy A58. По его данным, обе модели представят в первом квартале 2027 года, то есть примерно через год после запуска Galaxy A37 и Galaxy A57.

Galaxy A38 перейдет на MediaTek

Младшая модель, как утверждает инсайдер, получит процессор MediaTek Dimensity 7500 и 6 ГБ оперативной памяти. Основная камера построена на 50-мегапиксельном сенсоре Sony IMX882 с оптической стабилизацией. Переход на чип MediaTek в этой серии заметен, ведь Samsung долгое время отдавала предпочтение собственным процессорам Exynos.

Корпус Galaxy A38, вероятно, получит пластиковую рамку. Это один из способов, которым компания может сдерживать себестоимость на фоне подорожания комплектующих.

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Galaxy A58 останется на Exynos

Старшая модель будет работать на чипе Exynos 1680 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Сзади расположится тройная камера. Главный модуль использует сенсор Sony IMX906 с оптической стабилизацией, его дополнят 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 5-мегапиксельная макрокамера. В отличие от младшей модели, Galaxy A58 получит металлическую рамку.

Более емкие батареи и IP68

Самое заметное общее обновление касается автономности. Обоим смартфонам приписывают аккумуляторы емкостью около 6000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. Для сравнения, Galaxy A37 и Galaxy A57 имеют батареи на 5000 мА·ч, так что прирост составит около 20%. Для серии Galaxy A это заметный шаг, ведь емкость аккумуляторов в этих моделях не менялась несколько лет подряд.

Также ожидаются AMOLED-дисплеи с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, защитное стекло Gorilla Glass Victus+ и защита от пыли и воды по стандарту IP68. Работать новинки будут под управлением Android 17 с оболочкой One UI 9.5.

Официальных цен пока нет. Впрочем, ранее появлялась информация, что Samsung может повысить стоимость бюджетных Galaxy A из-за подорожания памяти, вызванного бумом искусственного интеллекта. Так что новинки вполне могут стоить дороже предшественников.

Напомним, ранее мы писали, что Samsung сокращает производство Galaxy A. Из-за подорожания памяти и дефицита комплектующих компания может выпустить примерно на 20% меньше смартфонов этой серии, чем планировала. Сокращение, вероятно, продолжится и в 2027 году, а покупатели могут ощутить это на ценах.