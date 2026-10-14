Мир перестал покупать смартфоны. Почему поставки сократились на 20 % и кто выиграл от кризиса

Мировой рынок смартфонов переживает один из самых глубоких спадов за многие годы. По предварительным данным Counterpoint Research, в третьем квартале 2026 года поставки сократились на 20% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Это самый низкий показатель для третьего квартала с 2012 года.
Винодельческая память
Главной причиной аналитики называют кризис на рынке памяти. Цены на DRAM и NAND продолжают расти, а это увеличивает себестоимость смартфонов и ограничивает доступность комплектующих. По оценке Counterpoint, с начала года розничные цены на смартфоны в мире выросли примерно на 20%. Из-за этого люди откладывают обновление и чаще обращают внимание на восстановленные модели.
Интересно, что именно на этом кризисе зарабатывают производители памяти. Недавно Samsung сообщила о рекордной квартальной операционной прибыли в размере около 80 млрд долларов, и основную её часть принёс именно подразделение по производству памяти.Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей
Кто потерял меньше всего
|Производитель
|Доля в III кв. 2026 г.
|Доля в III кв. 2025 г.
|Samsung
|23 %
|19 %
|Apple
|22 %
|18 %
|Xiaomi
|10 %
|14 %
|OPPO
|9 %
|12 %
|vivo
|8 %
|9 %
Лидером осталась Samsung, хотя её поставки сократились на 3%. Apple заняла второе место и впервые в истории превысила долю в 20% в третьем квартале. Поставки обеих компаний сократились, но спрос на премиальные модели оказался более устойчивым, чем на бюджетные.
Больше всего пострадали китайские производители. Поставки Xiaomi сократились более чем на 30%, а OPPO и vivo потеряли более 20% каждая. Компаниям приходится повышать цены, отказываться от наименее прибыльных сегментов и пересматривать ассортимент, чтобы сохранить маржу.
Что дальше
По прогнозу Counterpoint, до конца года заметного улучшения не будет. Производители будут и дальше сокращать менее прибыльные линейки и делать ставку на дорогие устройства, а бюджетный сегмент ждет дальнейшее подорожание. Об этом свидетельствует и недавнее решение Samsung сократить выпуск смартфонов в четвертом квартале на 20–30%.
Для украинцев это означает, что недорогих новинок станет меньше, а цены на бюджетные модели будут расти, ведь местный рынок зависит от тех же производителей. Если смартфон ещё исправно работает, с обновлением, возможно, стоит подождать, а тем, кто покупает сейчас, стоит обратить внимание на прошлогодние модели и восстановленные устройства с официальной гарантией.