Світ перестав купувати смартфони. Чому постачання впали на 20% і хто виграв від кризи

Світовий ринок смартфонів переживає один із найглибших спадів за багато років. За попередніми даними Counterpoint Research, у третьому кварталі 2026 року постачання скоротилися на 20% порівняно з тим самим періодом 2025-го. Це найнижчий результат для третього кварталу з 2012 року.
Винна пам’ять
Головною причиною аналітики називають кризу на ринку пам’яті. DRAM і NAND продовжують дорожчати, а це збільшує собівартість смартфонів і обмежує доступність комплектуючих. За оцінкою Counterpoint, з початку року роздрібні ціни на смартфони у світі зросли приблизно на 20%. Через це люди відкладають оновлення й частіше дивляться на відновлені моделі.
Цікаво, що саме на цій кризі заробляють виробники пам’яті. Нещодавно Samsung повідомила про рекордний квартальний операційний прибуток близько $80 млрд, і основну його частину приніс саме підрозділ пам’яті.Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин
Хто втратив найменше
|Виробник
|Частка у III кв. 2026
|Частка у III кв. 2025
|Samsung
|23%
|19%
|Apple
|22%
|18%
|Xiaomi
|10%
|14%
|OPPO
|9%
|12%
|vivo
|8%
|9%
Лідером лишилася Samsung, хоча її постачання скоротилися на 3%. Apple посіла друге місце й уперше в історії перевищила частку в 20% у третьому кварталі. Постачання обох компаній зменшилися, але попит на преміальні моделі виявився стійкішим, ніж на бюджетні.
Найбільше постраждали китайські виробники. Постачання Xiaomi впали більш ніж на 30%, а OPPO та vivo втратили понад 20% кожна. Компаніям доводиться підвищувати ціни, відмовлятися від найменш прибуткових сегментів і переглядати асортимент, щоб зберегти маржу.
Що далі
За прогнозом Counterpoint, до кінця року помітного покращення не буде. Виробники й надалі скорочуватимуть менш прибуткові лінійки та робитимуть ставку на дорогі пристрої, а бюджетний сегмент чекає подальше подорожчання. Про це свідчить і нещодавнє рішення Samsung скоротити випуск смартфонів у четвертому кварталі на 20–30%.
Для українців це означає, що недорогих новинок ставатиме менше, а ціни на бюджетні моделі зростатимуть, адже місцевий ринок залежить від тих самих виробників. Якщо смартфон ще справно працює, з оновленням, можливо, варто зачекати, а тим, хто купує зараз, варто звернути увагу на минулорічні моделі та відновлені пристрої з офіційною гарантією.