Світ перестав купувати смартфони. Чому постачання впали на 20% і хто виграв від кризи

Світовий ринок смартфонів переживає один із найглибших спадів за багато років. За попередніми даними Counterpoint Research, у третьому кварталі 2026 року постачання скоротилися на 20% порівняно з тим самим періодом 2025-го. Це найнижчий результат для третього кварталу з 2012 року.

Винна пам’ять

Головною причиною аналітики називають кризу на ринку пам’яті. DRAM і NAND продовжують дорожчати, а це збільшує собівартість смартфонів і обмежує доступність комплектуючих. За оцінкою Counterpoint, з початку року роздрібні ціни на смартфони у світі зросли приблизно на 20%. Через це люди відкладають оновлення й частіше дивляться на відновлені моделі.

Цікаво, що саме на цій кризі заробляють виробники пам’яті. Нещодавно Samsung повідомила про рекордний квартальний операційний прибуток близько $80 млрд, і основну його частину приніс саме підрозділ пам’яті.

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Хто втратив найменше

Виробник Частка у III кв. 2026 Частка у III кв. 2025 Samsung 23% 19% Apple 22% 18% Xiaomi 10% 14% OPPO 9% 12% vivo 8% 9%

Лідером лишилася Samsung, хоча її постачання скоротилися на 3%. Apple посіла друге місце й уперше в історії перевищила частку в 20% у третьому кварталі. Постачання обох компаній зменшилися, але попит на преміальні моделі виявився стійкішим, ніж на бюджетні.

Найбільше постраждали китайські виробники. Постачання Xiaomi впали більш ніж на 30%, а OPPO та vivo втратили понад 20% кожна. Компаніям доводиться підвищувати ціни, відмовлятися від найменш прибуткових сегментів і переглядати асортимент, щоб зберегти маржу.

Що далі

За прогнозом Counterpoint, до кінця року помітного покращення не буде. Виробники й надалі скорочуватимуть менш прибуткові лінійки та робитимуть ставку на дорогі пристрої, а бюджетний сегмент чекає подальше подорожчання. Про це свідчить і нещодавнє рішення Samsung скоротити випуск смартфонів у четвертому кварталі на 20–30%.

Для українців це означає, що недорогих новинок ставатиме менше, а ціни на бюджетні моделі зростатимуть, адже місцевий ринок залежить від тих самих виробників. Якщо смартфон ще справно працює, з оновленням, можливо, варто зачекати, а тим, хто купує зараз, варто звернути увагу на минулорічні моделі та відновлені пристрої з офіційною гарантією.