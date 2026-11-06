ЕС планирует проложить новый подводный интернет-кабель через Арктику: он может соединить Европу с Азией

Европейский Союз разрабатывает проект нового подводного оптоволоконного кабеля, который напрямую соединит Гренландию с Европой. В перспективе магистраль могут продлить через Канаду до Японии и Южной Кореи, создав альтернативный маршрут передачи данных между континентами.

Подводные оптоволоконные кабели обеспечивают основную часть международного интернет-трафика. Сегодня значительная часть обмена данными между Европой и Азией проходит через инфраструктуру в районе Красного моря. Однако геополитическая напряжённость, риски повреждения кабелей и зависимость от ограниченного количества маршрутов вынуждают европейские страны искать альтернативы.

Одним из таких решений должен стать Pan-Arctic Cable — масштабный проект подводной телекоммуникационной сети в Арктике. На первом этапе планируется создать прямое соединение между Гренландией и Европейским союзом, которое позволит передавать данные без использования американской кабельной инфраструктуры. В будущем сеть могут расширить через Канаду до Японии и других стран Азии.

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Евросоюз уже инвестировал 107 миллионов евро в развитие защищённой связи Гренландии и подготовку арктической кабельной инфраструктуры. Эти средства выделены в рамках программы Connecting Europe Facility Digital и не покрывают полную стоимость будущей трансконтинентальной магистрали. К разработке концепции привлечены европейские технологические компании, научные учреждения и гренландский телекоммуникационный оператор.

Новый маршрут призван повысить устойчивость международной интернет-связи и снизить зависимость Европы от уязвимых подводных коммуникаций. Это особенно важно на фоне повреждений телекоммуникационных кабелей в Балтийском и Красном морях, которые продемонстрировали риски для глобальной цифровой инфраструктуры.

В то же время проект Pan-Arctic Cable пока находится на стадии планирования. Специалисты изучают возможные маршруты и технические условия прокладки кабеля в арктических водах. Окончательный бюджет, график строительства и дата запуска пока не определены. Реализация проекта может занять много лет из-за сложных природных условий и высокой стоимости работ.