Hardnews

ЄС планує прокласти новий підводний інтернет-кабель через Арктику: він може з’єднати Європу з Азією

Новий кабель має зменшити залежність Європи від існуючих інтернет-маршрутів. ЄС уже інвестував 107 млн євро в розвиток захищеного зв'язку Гренландії.

Автор:
Андрій Оробець
Кабель інтернету

Європейський Союз готує проєкт нового підводного оптоволоконного кабелю, який безпосередньо з’єднає Гренландію з Європою. У перспективі магістраль можуть продовжити через Канаду до Японії та Південної Кореї, створивши альтернативний маршрут передавання даних між континентами.

Підводні оптоволоконні кабелі забезпечують основну частину міжнародного інтернет-трафіку. Сьогодні значна частина обміну даними між Європою та Азією проходить через інфраструктуру в районі Червоного моря. Однак геополітична напруженість, ризики пошкодження кабелів і залежність від обмеженої кількості маршрутів змушують європейські країни шукати альтернативи.

Одним із таких рішень має стати Pan-Arctic Cable — масштабний проєкт підводної телекомунікаційної мережі в Арктиці. На першому етапі планується створити пряме з’єднання між Гренландією та Європейським Союзом, яке дозволить передавати дані без використання американської кабельної інфраструктури. У майбутньому мережу можуть розширити через Канаду до Японії та інших країн Азії.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Євросоюз уже інвестував 107 мільйонів євро у розвиток захищеного зв’язку Гренландії та підготовку арктичної кабельної інфраструктури. Ці кошти виділені в межах програми Connecting Europe Facility Digital і не є повною вартістю майбутньої трансконтинентальної магістралі. До розроблення концепції залучені європейські технологічні компанії, наукові установи та гренландський телекомунікаційний оператор.

Новий маршрут має підвищити стійкість міжнародного інтернет-зв’язку та зменшити залежність Європи від вразливих підводних комунікацій. Це особливо важливо на тлі пошкоджень телекомунікаційних кабелів у Балтійському та Червоному морях, які продемонстрували ризики для глобальної цифрової інфраструктури.

Водночас Pan-Arctic Cable поки перебуває на стадії планування. Фахівці вивчають можливі маршрути та технічні умови прокладання кабелю в арктичних водах. Остаточний бюджет, графік будівництва та дата запуску ще не визначені. Реалізація проєкту може зайняти багато років через складні природні умови та високу вартість робіт.

Поділитися цією статтею

Зараз на головній

Останні новини

Вас може зацікавити