ЄС планує прокласти новий підводний інтернет-кабель через Арктику: він може з’єднати Європу з Азією

Європейський Союз готує проєкт нового підводного оптоволоконного кабелю, який безпосередньо з’єднає Гренландію з Європою. У перспективі магістраль можуть продовжити через Канаду до Японії та Південної Кореї, створивши альтернативний маршрут передавання даних між континентами.

Підводні оптоволоконні кабелі забезпечують основну частину міжнародного інтернет-трафіку. Сьогодні значна частина обміну даними між Європою та Азією проходить через інфраструктуру в районі Червоного моря. Однак геополітична напруженість, ризики пошкодження кабелів і залежність від обмеженої кількості маршрутів змушують європейські країни шукати альтернативи.

Одним із таких рішень має стати Pan-Arctic Cable — масштабний проєкт підводної телекомунікаційної мережі в Арктиці. На першому етапі планується створити пряме з’єднання між Гренландією та Європейським Союзом, яке дозволить передавати дані без використання американської кабельної інфраструктури. У майбутньому мережу можуть розширити через Канаду до Японії та інших країн Азії.

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Євросоюз уже інвестував 107 мільйонів євро у розвиток захищеного зв’язку Гренландії та підготовку арктичної кабельної інфраструктури. Ці кошти виділені в межах програми Connecting Europe Facility Digital і не є повною вартістю майбутньої трансконтинентальної магістралі. До розроблення концепції залучені європейські технологічні компанії, наукові установи та гренландський телекомунікаційний оператор.

Новий маршрут має підвищити стійкість міжнародного інтернет-зв’язку та зменшити залежність Європи від вразливих підводних комунікацій. Це особливо важливо на тлі пошкоджень телекомунікаційних кабелів у Балтійському та Червоному морях, які продемонстрували ризики для глобальної цифрової інфраструктури.

Водночас Pan-Arctic Cable поки перебуває на стадії планування. Фахівці вивчають можливі маршрути та технічні умови прокладання кабелю в арктичних водах. Остаточний бюджет, графік будівництва та дата запуску ще не визначені. Реалізація проєкту може зайняти багато років через складні природні умови та високу вартість робіт.