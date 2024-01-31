Вийшли перші огляди та розпакування Apple Vision Pro

Напередодні швидкого початку продажів першої гарнітури змішаної реальності Apple Vision Pro в мережі з’явилися перші огляди і відео розпакування найсуперечливішого девайса компанії.

Ось що зазначив головний редактор The Verge Нілай Патель:

“У Vision Pro багато ідей, і всі вони реалізовані наскільки продумано, що небагато інших компаній взагалі можуть реалізувати подібне. Але найшокуюче те, що Apple, можливо, ненавмисно з’ясувала, що деякі з цих ідей насправді є безвихідними і що їх неможливо реалізувати досить добре, щоб вони стали мейнстримом. Це найкраща гарнітура для перегляду відео, коли-небудь створена з найкращим на ринку відстеженням рук і очей, але замінити мишу, клавіатуру і сенсорний екран такі технології ще довго не зможуть. У цій штуці так багато технологій, які здаються чарівними, коли вони працюють, і сильно засмучують, коли щось йде не так”.



Джоанна Штерн з The Wall Street Journal:

“Гарнітура Apple має всі характеристики продукту першого покоління: вона велика і важка, у неї відстійний час автономної роботи, мало якісних додатків і можуть виникати помилки під час використання.

Проте багато чого з того, що може зробити Vision Pro, здається на рівні наукової фантастики. Наприклад, у мене над плитою висить кілька віртуальних таймерів. Я можу переглядати голограми своїх дітей і багато іншого. Це найкраща гарнітура змішаної реальності, яку я коли-небудь пробувала, вона набагато більш просунута в технічному плані, ніж її конкуренти. Але це ще сирий продукт”.

Поки Vision Pro продається тільки в США, але Apple заявила, що гарнітура скоро з’явиться і в інших країнах.