Розумні годинники виявились небезпечними для дітей

Розумні годинники, що випускаються для контролю дітей, мають поганий захист і можуть бути небезпечними для носіїв. Про це повідомляє видання Bleeping Computer.





Журналісти посилаються на звіт компанії Dr. Web, спеціалісти якої проаналізували кілька популярних пристроїв. За словами авторів, в більшості випадків пристрої, призначені для контролю батьків за їхніми дітьми, мають слабкий захист і можуть бути легко зламані.

Так, у популярній моделі Elari Kidphone 4G знайшли три приховані модулі, які таємно передають інформацію про переміщення їхнього носія. За замовчуванням передача даних через названі інтерфейси відбувається кожні 8 годин, але інтервал можна переналаштувати. Інженери компанії стурбувалися, що модулі девайсу можна налаштувати для встановлення шкідливих програм.

Найдоступніший гаджет у добірці – трекер Wokka Lokka Q50 за 15 доларів – фахівці описали як девайс, у якого за замовчуванням встановлений слабкий пароль. Також дослідники з’ясували, що всі дані, що передаються між годинником та сервером, не зашифровані. У моделях Elari FixiTime Lite та Smart Baby Watch Q19 також знайшли використання незашифрованого протоколу HTTP, який зловмисники потенційно можуть зламати та дізнатися історію переміщень дитини.

“Батьки повинні бути обережні при купівлі дешевих розумних годинників для своїх дітей через ризики, пов’язані з підключенням їх до інтернету“, – зазначили фахівці. Журналісти Bleeping Computer попросили коментар у виробників пристроїв, але не отримали оперативної відповіді.