Google Pixel Watch 2 отримає більш дешевий корпус

Google готується до випуску нового розумного годинника — Pixel Watch 2. Якщо вірити інсайдерам, пристрій отримає корпус із алюмінію замість нержавіючої сталі, використаної у попередній моделі. Це зробить пристрій трохи легшим, що важливо для пристроїв, орієнтованих на фітнес та відстеження сну.

Вага поточного годинника Pixel Watch без ремінця становить 36 грам, тоді як нова модель важитиме помітно менше.

Компанія Fitbit, яка належить Google і також використовує алюміній у своєму розумному годиннику Sense і Versa, вже має досвід роботи з цим матеріалом. Наприклад, Sense 2 важить всього 26 грамів без ремінця, що робить його практично невагомим на зап’ястя.

Важливо, що корпус з нержавіючої сталі на поточному годиннику Pixel Watch майже не видно, оскільки куполоподібне скло йде від краю до краю. Тому перехід Google на алюміній має бути незначним.