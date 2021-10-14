В Україні жорсткий дефіцит смартфонів. Яких моделей не вистачає найсильніше?

Вітчизняні магазини електроніки б’ють на сполох: в країні спостерігається дефіцит нових смартфонів. Він загрожує серйозними проблемами, оскільки нестача торкнулася техніки Apple, Samsung і Xiaomi, які сумарно складають близько 90% ринку смартфонів в Україні.





До традиційного осіннього дефіциту нових iPhone, у продажу не вистачає телефонів Apple минулих поколінь. Азіатські бренди в свою чергу помітно скоротили поставки моделей бюджетного сегменту.

У порівнянні з показниками минулого року, за вересень 2021-го виробники завезли в країну тільки 50% пристроїв, а в жовтні показник складе і зовсім 25% від потреби ринку. Такий стан справ неминуче призведе до значного підвищення вартості смартфонів в Україні.

Головною причиною того, що відбувається експерти називають глобальну кризу напівпровідників, яка не дає виробникам працювати на повну потужність і випускати необхідний для покриття потреб населення обсяг техніки. Крім дефіциту важливих компонентів і зростання цін на метали, проблеми викликані торговельною війною, яку в останні кілька років активно ведуть США і Китай.

Друга причина – зміна звичного способу життя через пандемію коронавірусу, внаслідок чого маса людей змушена працювати віддалено. На тлі занепаду виробництва, потреба в ноутбуках, планшетах і смартфонах зросла багаторазово. Є і більш конспірологічні версії, наприклад, інформаційне агентство Reuters стверджує, що китайський гігант Huawei ще в 2020 році почав масово скуповувати доступні на ринку чіпи і інші компоненти, чекаючи чергової порції санкцій.

У будь-якому випадку найближчим часом розраховувати на поліпшення ситуації не доводиться. Гендиректор AMD Ліза Су стверджує, що дефіцит напівпровідників стане менш гострим тільки в кінці 2022 року. Так що якщо ви націлилися на оновлення смартфона – не варто відкладати покупку в довгий ящик.