Samsung Galaxy S24 вийде в 4 основних кольорах

Майбутні смартфони Samsung із флагманської серії Galaxy S24 отримають нові яскраві кольори. Про це повідомляє видання PhoneArena, посилаючись на інсайдера Росса Янга.

За даними Янга, Galaxy S24, Galaxy S24 Plus та Galaxy S24 Ultra отримають щонайменше чотири базові кольори:

чорний,

сірий,

фіолетовий

жовтий.

Інсайдер також додав, що для фірмових магазинів Samsung випустить флагмани у додаткових ексклюзивних кольорах. Ними стануть помаранчевий, блакитний та світло-зелений.

Посилаючись на попередні чутки, PhoneArena додає, що, швидше за все, смартфони з серії Galaxy S24, як і iPhone 15 Pro і 15 Pro Max, отримають титановий корпус. Також, згідно з інсайдами, майбутнє флагмани Samsung працюватимуть на процесорі Snapdragon 8 Gen3. Ще інформатори неформально називають Galaxy S24 найрозумнішим AI-смартфоном на ринку, але при цьому не уточнюють, що під цим мається на увазі.

Очікується, що анонс серії Samsung Galaxy S24 відбудеться на початку 2024 року. За непідтвердженими даними, попередньо презентацію новинок заплановано на 18 січня.