Коли техніку доцільно підключати через джерело безперебійного живлення

ДБЖ, вона ж джерело безперебійного живлення, як правило, можна зустріти в кожному офісі. У житлових будинках і квартирах це рідкість, а даремно. Особисто ми давно вже підключаємо всю комп’ютерну техніку до джерела резервного живлення. Коштує такий апарат недорого, а користі на мільйон.





Причини дві: стрибки напруги і раптове відключення електрики. Всі ці причини комп’ютерна техніка не любить. Практично у всіх сучасних блоках живлення є стабілізатор напруги, але не завжди він допомагає. У нашій практиці був випадок, коли стрибок напруги вивів з ладу дороге джерело живлення – ремонт його влетів у копієчку і з тих пір ми користуємось виключно ДБЖ.

Джерело безперебійного живлення

Джерело безперебійного живлення являє собою пристрій з вбудованим акумулятором і розетками. Принцип дії такий: ДБЖ приєднане в розетку, а до нього підключаються потрібні джерела живлення. У той момент, коли відключається електрика, споживачі працюють від акумулятора.

Час роботи виключно залежить від споживаної потужності. Наприклад, комп’ютер з монітором пропрацює кілька хвилин – за цей час користувач встигне зберегти потрібні дані. В ДБЖ є USB порт, з його допомогою буде дана команда на завершення роботи ПК в тому випадку, коли батарея розрядилася до критичного рівня. Тобто ДБЖ гарантовано правильно завершить роботу системи.

Акумулятор в ДБЖ

А ось Wi-Fi роутер може пропрацювати від ДБЖ кілька годин – все залежить від ємності акумулятора в безперебійнику.

В яких випадках вам потрібне ДБЖ?

1. Часте відключення електрики або «миготіння» світла в будинку.

2. Якщо ваша техніка горіла від стрибків напруги.

3. Ви робите важливу роботу і не хочете щоб відключення живлення призвело до втрати даних.

Якщо ж у вас тільки ноутбук, то, в принципі, ДБЖ не потрібне для нього, хіба що для Wi-Fi роутера.