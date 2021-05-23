Нововведення від Нової Пошти спростить відправку тисячам українців

«Нова пошта» озвучила нову інформацію щодо відправлення посилок закордон, адже декілька днів тому відбулися зміни, про які слід знати перед тим, як іти оформляти відправлення.





Для початку, важливою зміною буде те, що тепер оформлення заявок в режимі онлайн буде просто недоступним, адже його скасують. Як говориться далі, така дія має спростити процес відправлення, адже тепер не потрібно буде іти до відділення з онлайн заявою, яка буде виступати, так званим підтвердженням. Коли цю дію було виконано, представник Нової пошти мусив перевіряти що містить в собі посилка, адже в ній можуть знаходитися заборонені товари.

На даний момент буде достатньо лише вказати країну, контактні дані одержувача та вартість посилки.

Повідомляється, що тепер справа заповнення детального інвойсу буде переходити саме до співробітників «Нової пошти Глобал». Але бувають і такі випадки, коли представникам треба буде уточнити деякі деталі і в такій ситуації з відправником зв’яжуться по телефону.

Тепер етапи відправлення міжнародної посилки наступні:

Клієнт повинен принести посилку тільки в розгорнутому вигляді, аби представники компанії-перевізника змогли зробити опис який вимагає митне законодавство. Одразу після цього має бути встановлено вартість. В наступному кроці треба буде назвати країну, місто, індекс і місце відправки. Окрім цього треба буде вказати ще й контактний телефон, електронну пошту та ПІБ. В разі відправки більш ніж однієї позиції, доведеться провести розмову з оператором, який зателефонує для заповнення митного інвойсу.

На думку перевізника, такі зміни мають спростити процес відправлення посилки за кордон для кожного громадянина. Адже тепер не треба буде завчасно заповняти різні онлайн-форми, а потім ще й надавати їх у відділенні «Нової пошти» і лише потім переходити до самого процесу відправлення.