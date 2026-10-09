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Galaxy S26 взломали семь раз на Pwn2Own — даже с последними обновлениями

Автор:
Андрей Оробец
Samsung Galaxy S26

На соревновании Pwn2Own Ireland 2026 исследователи безопасности семь раз успешно атаковали Samsung Galaxy S26. По данным 4PDA, все демонстрации прошли за три дня, а смартфон работал на актуальной версии системы со всеми доступными исправлениями безопасности.

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Как проходили атаки

В первый день участники провели три успешные демонстрации. Для каждой использовалась цепочка из четырёх уязвимостей. Некоторые из этих ошибок к тому моменту уже были известны Samsung и организаторам соревнования.

Во второй день смартфон взломали ещё три раза. Одна атака потребовала всего одной уязвимости типа Confused Deputy. В двух других случаях исследователи сочетали новые ошибки с ранее обнаруженными.

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Седьмой успешный взлом состоялся на третий день. Исследователи продемонстрировали удалённую атаку, объединив две уязвимости: одну новую и одну уже известную.

Почему обновления не предотвратили взлом

По правилам Pwn2Own участники атакуют устройства с последними доступными обновлениями. Однако известная производителю ошибка не обязательно уже исправлена: часть использованных уязвимостей на момент соревнования оставалась без патчей. Применение ранее известной ошибки может засчитываться, но приводить к снижению награды.

Что это значит для владельцев Galaxy S26

Судить о риске для обычных пользователей пока рано. Участники заранее готовят атаки и демонстрируют их в специальных условиях, а технические подробности обнаруженных ошибок публикуют не сразу. Сам по себе результат соревнования не показывает, насколько легко повторить эти атаки за его пределами.

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