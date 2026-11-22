Использование смартфонов и других электронных устройств не всегда отрицательно сказывается на умственных способностях детей. К такому выводу пришли исследователи из США и Финляндии, изучавшие связь между временем, проводимым за экраном, успеваемостью школьников и развитием когнитивных функций. Оказалось, что важную роль играет не только продолжительность использования гаджетов, но и то, чем именно занимаются дети.

Запрет на использование смартфонов в школах способствует улучшению результатов обучения

Специалисты Гарвардского университета проанализировали результаты тестирования примерно 3,3 миллиона учащихся из 4600 американских школ за период с 2021 по 2026 год. Исследователи сравнивали успеваемость детей в учебных заведениях с разными правилами использования мобильных телефонов.

Выяснилось, что в школах, где ученики в течение учебного дня хранили смартфоны в специальных закрытых чехлах, результаты тестов по математике и чтению постепенно улучшались. Положительный эффект был эквивалентен дополнительным одной-двум неделям обучения каждый год.

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При этом улучшение результатов наблюдалось у школьников с разным исходным уровнем знаний. По мнению исследователей, ограничение доступа к телефонам помогает уменьшить количество отвлекающих факторов и создать более благоприятные условия для усвоения материала.

Время, проводимое перед экраном, может быть связано с более высокими умственными способностями

Другие результаты получили учёные из Университета Ювяскюля и Университета Восточной Финляндии. В течение восьми лет они наблюдали за 260 детьми, оценивая их физическую активность, время, проводимое перед экранами, и когнитивные способности.

Оказалось, что подростки, которые с детства проводили больше времени за электронными устройствами, в среднем демонстрировали лучшие результаты в тестах на обработку информации. В то же время исследование не доказывает, что именно использование гаджетов стало причиной этих улучшений.

Учёные предполагают, что значение может иметь характер экранной активности. Образовательные программы, творческие задания и игры, требующие логического мышления и решения проблем, потенциально способны способствовать интеллектуальному развитию.

Кроме того, исследователи обнаружили различия в связи между физической активностью и рабочей памятью. У девочек лучшие показатели были связаны с легкой физической активностью, а у мальчиков — с организованными занятиями под руководством тренера.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты не означают отсутствия рисков, связанных с чрезмерным использованием гаджетов. Главный вывод заключается в необходимости сбалансированного подхода: важно учитывать характер экранной активности, условия использования устройств и достаточный уровень физической активности детей.