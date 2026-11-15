Учёные обнаружили «гриб тёмной магии»: такого сочетания веществ раньше не видели

Американские учёные обнаружили во Флориде необычный гриб Galerina indica, получивший прозвище «гриб тёмной магии». Его особенность заключается в одновременном наличии двух групп веществ, которые ранее не встречались вместе в одном виде грибов. Речь идет о психоактивном псилоцибине и чрезвычайно опасных аматоксинах, способных вызвать смертельное отравление. Результаты исследования были опубликованы 11 ноября в научном журнале Current Biology.

Необычный экземпляр обнаружил исследователь Эндрю Куник из Университета Флориды во время изучения грибов в местных заболоченных лесах. Он обратил внимание на маленький коричневый гриб, который синел в местах повреждений. Такая особенность характерна для некоторых видов, содержащих псилоцибин. Дальнейший лабораторный анализ подтвердил наличие как психоактивного вещества, так и токсичных соединений.

Чем опасен необычный гриб

Псилоцибин воздействует на нервную систему человека и может вызывать галлюцинации, изменение восприятия реальности и дезориентацию. Однако гораздо большую угрозу представляют аматоксины, которые нарушают жизненно важные процессы в клетках организма. Особенно сильно они поражают печень, а тяжелое отравление может привести к её недостаточности и смерти.

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Опасность заключается ещё и в том, что первые симптомы отравления могут проявиться лишь через несколько часов после употребления. Сначала человек испытывает тошноту, рвоту и боль в животе, а впоследствии самочувствие иногда временно улучшается. Однако это не означает выздоровления, поскольку поражение внутренних органов может продолжаться.

Сам гриб выглядит невзрачно и настолько мал, что несколько взрослых экземпляров могут поместиться на ногте большого пальца. Из-за сходства с сотнями других видов его сложно распознать даже опытным грибникам.

Как в грибе появились два опасных вещества

Исследователи предполагают, что способность вырабатывать псилоцибин и аматоксины могла возникнуть в результате горизонтального переноса генов. Это процесс, в ходе которого организмы получают генетический материал от других видов, а не только наследуют его от предков. Вероятно, такие изменения происходили независимо друг от друга на протяжении миллионов лет.

В то же время учёные пока не могут объяснить, зачем грибу понадобилось вырабатывать оба вещества. Токсины могли сформироваться в качестве защиты от животных, тогда как эволюционная роль псилоцибина остаётся предметом исследований. Это открытие показывает, насколько мало наука ещё знает о химическом разнообразии грибов и их защитных механизмах.