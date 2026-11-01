Xiaomi представила телевизоры серии TV A Pro e: девять моделей с QLED-экранами диагональю до 85 дюймов и поддержкой Gemini

Новинки уже появились на глобальном сайте Xiaomi, хотя производитель пока не назвал цены и сроки начала продаж. Линейка TV A Pro e стала расширением ассортимента доступных телевизоров компании и охватывает сразу несколько ценовых сегментов. Покупателям предложат как компактные модели с разрешением HD и Full HD, так и большие 4K-телевизоры с расширенными мультимедийными возможностями.

Все девять моделей оснащены панелями QLED на основе квантовых точек и работают под управлением Google TV. При этом между младшими и старшими моделями есть существенные различия, касающиеся не только размера экрана, но и производительности, поддержки HDR, игровых функций и звука.

4K QLED, 120 Гц и поддержка искусственного интеллекта

В старшую линейку серии вошли модели Xiaomi TV A Pro 43 e, 50 e, 55 e, 65 e, 75 e и 85 e. Все шесть телевизоров оснащены QLED-экранами с разрешением 3840 × 2160 пикселей, охватом 94% цветового пространства DCI-P3 и возможностью отображения более миллиарда оттенков. За обработку изображения отвечает четырехъядерный процессор с ядрами Cortex-A55 и графическим процессором Mali-G52.

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Пять моделей с диагоналями от 50 до 85 дюймов поддерживают режим Game Boost, который позволяет повышать частоту обновления до 120 Гц при подключении игровой консоли или компьютера через HDMI. Однако здесь есть важное ограничение: 120 Гц доступны только при разрешении 1920 × 1080 пикселей. В полноценном 4K телевизоры работают с частотой 60 Гц, поэтому их не стоит путать с более дорогими моделями, поддерживающими 4K при 120 Гц.

Большинство 4K-версий также поддерживают HDR10+, HDR10 и HLG, хотя для Xiaomi TV A Pro 50 e заявлены только HDR10 и HLG. Все они оснащены тремя портами HDMI, один из которых поддерживает eARC и автоматическое переключение в режим низкой задержки ALLM. Для улучшения плавности динамичных сцен предусмотрена технология MEMC.

Отдельной особенностью новинок стала интеграция Gemini в Google TV. Искусственный интеллект позволяет искать контент по голосовым запросам, получать рекомендации и взаимодействовать с устройствами «умного дома». В то же время Xiaomi предупреждает, что Gemini доступен только в отдельных странах и на определённых языках и предназначен для пользователей в возрасте от 18 лет. Также телевизоры поддерживают Google Assistant, Google Cast и Apple AirPlay.

Более ранние модели и цены на Xiaomi TV A Pro e

Для покупателей, которым не нужен 4K-экран, компания подготовила модели Xiaomi TV A Pro 32 e, 43 FHD e и 50 FHD e. Самая маленькая модель имеет разрешение 1366 × 768 пикселей, а две другие — Full HD 1920 × 1080 пикселей. Они также используют QLED-панели и Google TV, однако имеют более простую аппаратную комплектацию, всего два порта HDMI и не поддерживают Gemini и Apple AirPlay.

Отличается и акустическая система. Xiaomi TV A Pro 75 e и 85 e получили по два динамика мощностью 15 Вт, тогда как другие 4K-модели оснащены двумя 10-ваттными динамиками. Во всей линейке предусмотрена поддержка Dolby Audio, DTS и DTS Virtual. Дизайн телевизоров выполнен в едином стиле с металлическими рамками и тонкими ободками вокруг экрана.

Xiaomi пока не объявила стоимость новой серии. Для ориентира: предыдущая линейка TV A Pro 2026 на европейском рынке стартовала от 479 евро за 55-дюймовую модель, но это не означает, что новинки будут стоить столько же. Также пока нет подтверждения, какие именно версии TV A Pro e будут официально продаваться в Украине.