Xiaomi представила телевізори TV A Pro e: дев’ять моделей із QLED-екранами до 85 дюймів та підтримкою Gemini

Новинки вже з’явилися на глобальному сайті Xiaomi, хоча виробник поки не назвав ціни та терміни початку продажів. Лінійка TV A Pro e стала розширенням асортименту доступних телевізорів компанії та охоплює одразу кілька цінових сегментів. Покупцям запропонують як компактні моделі з роздільною здатністю HD і Full HD, так і великі 4K-телевізори з розширеними мультимедійними можливостями.

Усі дев’ять моделей оснащені панелями QLED на основі квантових точок і працюють під керуванням Google TV. При цьому між молодшими та старшими пристроями є суттєві відмінності, які стосуються не лише розміру екрана, а й продуктивності, підтримки HDR, ігрових функцій та звуку.

4K QLED, 120 Гц та підтримка штучного інтелекту

До старшої частини серії увійшли Xiaomi TV A Pro 43 e, 50 e, 55 e, 65 e, 75 e та 85 e. Усі шість телевізорів отримали QLED-екрани з роздільною здатністю 3840 × 2160 пікселів, охопленням 94% колірного простору DCI-P3 та можливістю відображення понад мільярда відтінків. За обробку зображення відповідає чотириядерний процесор із ядрами Cortex-A55 та графікою Mali-G52.

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П’ять моделей із діагоналями від 50 до 85 дюймів підтримують режим Game Boost, який дозволяє підвищувати частоту оновлення до 120 Гц під час підключення ігрової консолі або комп’ютера через HDMI. Однак тут є важливе обмеження: 120 Гц доступні лише за роздільної здатності 1920 × 1080 пікселів. У повноцінному 4K телевізори працюють із частотою 60 Гц, тому їх не варто плутати з дорожчими моделями, що підтримують 4K при 120 Гц.

Більшість 4K-версій також підтримують HDR10+, HDR10 і HLG, хоча для Xiaomi TV A Pro 50 e заявлені лише HDR10 та HLG. Усі вони мають по три порти HDMI, один із яких підтримує eARC та автоматичне перемикання в режим низької затримки ALLM. Для покращення плавності динамічних сцен передбачена технологія MEMC.

Окремою особливістю новинок стала інтеграція Gemini в Google TV. Штучний інтелект дозволяє шукати контент за голосовими запитами, отримувати рекомендації та взаємодіяти з пристроями розумного будинку. Водночас Xiaomi попереджає, що Gemini доступний лише в окремих країнах і мовами та призначений для користувачів віком від 18 років. Також телевізори підтримують Google Assistant, Google Cast та Apple AirPlay.

Молодші моделі та ціни Xiaomi TV A Pro e

Для покупців, яким не потрібен 4K-екран, компанія підготувала Xiaomi TV A Pro 32 e, 43 FHD e та 50 FHD e. Найменша модель отримала роздільну здатність 1366 × 768 пікселів, а дві інші — Full HD 1920 × 1080 пікселів. Вони також використовують QLED-панелі та Google TV, проте мають простіше апаратне оснащення, лише два порти HDMI й не заявляють підтримки Gemini та Apple AirPlay.

Відрізняється й акустична система. Xiaomi TV A Pro 75 e та 85 e отримали по два динаміки потужністю 15 Вт, тоді як інші 4K-моделі оснащені двома 10-ватними динаміками. В усій лінійці передбачена підтримка Dolby Audio, DTS та DTS Virtual. Дизайн телевізорів виконаний у єдиному стилі з металевими рамками та тонкими обідками навколо екрана.

Вартість нової серії Xiaomi поки не оголосила. Для орієнтиру, попередня лінійка TV A Pro 2026 на європейському ринку стартувала від 479 євро за 55-дюймову модель, але це не означає, що новинки отримають аналогічні цінники. Також наразі немає підтвердження, які саме версії TV A Pro e офіційно продаватимуться в Україні.