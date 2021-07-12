Nokia готує дешевий смартфон з гігантським екраном і великим акумулятором

Інсайдери повідомляють про те, що фінська компанія HMD Global працює над вельми незвичайним для себе смартфоном під брендом Nokia. Модель Nokia C30 цікава в першу чергу гігантським 6,82-дюймовим екраном з роздільною здатністю Full HD + 2400 х 1080 пікселів з співвідношенням сторін 20,5: 9 і каплевидним вирізом під 5-мегапіксельну фронтальну камеру.





В основній камері смартфона використовується 13-мегапіксельний сенсор. Як процесор передбачений поки не названий бюджетний чіп з вісьмома ядрами, що працюють на тактовій частоті 1,6 ГГц. Згадується 3 Гбайт оперативної і 64 Гбайт постійної пам’яті. Останню можна розширити за рахунок карти пам’яті об’ємом до 256 Гбайт.

Також є два слоти для SIM-карт, сканер відбитків пальців на задній панелі і стандартний 3,5-міліметровий аудіороз’єм. Смартфон отримав великий акумулятор ємністю 6000 мАг. Апарат працює під управлінням операційної системи Android 11.