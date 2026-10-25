Samsung удивила результатами Exynos 2700: новый процессор обогнал Snapdragon в Xiaomi 18 Pro Max

Samsung провела сравнение процессора Exynos 2700 с флагманским Snapdragon в Xiaomi 18 Pro Max. Результаты показали преимущество нового чипа корейской компании до 20%.

Компания Samsung готовит новое поколение флагманских смартфонов Galaxy S27, презентация которых ожидается в начале 2027 года. Одной из главных новинок станет фирменный процессор Exynos 2700, который, по предварительным результатам тестирования, может составить серьёзную конкуренцию самым мощным чипам Qualcomm.

Как сообщает южнокорейское издание The Korea Herald со ссылкой на отраслевые источники, компания Samsung провела внутреннее сравнение Exynos 2700 с Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, установленным в Xiaomi 18 Pro Max. Результаты оказались неожиданными: разработка Samsung продемонстрировала заметное преимущество как в процессорных, так и в графических тестах.

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Exynos 2700 оказался быстрее Snapdragon

В многоядерном тесте Geekbench 6.5 новый Exynos 2700 набрал примерно 13 000 баллов, тогда как Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 — около 11 000. Таким образом, преимущество процессора Samsung составило почти 20%. В более новой версии Geekbench 7.0 разница оказалась несколько меньше, но Exynos всё равно опередил конкурента примерно на 15%.

Еще более интересными оказались результаты сравнения с обычным Snapdragon 8 Elite Gen 6, который используется в Xiaomi 18 Pro. В Geekbench 6.5 преимущество Exynos 2700 достигло 44%, а в Geekbench 7.0 составило 36%. Это довольно существенная разница для процессоров одного поколения.

Графическая подсистема Samsung также показала хорошие результаты. В тестах на максимальную производительность с использованием сложных игровых технологий Exynos 2700 опередил топовый Snapdragon примерно на 20 %. В то же время в обычных ресурсоемких 3D-играх преимущество сократилось до 5%, что свидетельствует о заметной зависимости результатов от характера нагрузки.

Что известно о новом процессоре Samsung

Exynos 2700 планируется производить по второму поколению 2-нанометрового технологического процесса Samsung Foundry, известного как SF2P. Ожидается, что это позволит повысить производительность и энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями процессоров.

Кроме того, Samsung работает над усовершенствованной системой отвода тепла Heat Path Block. Новая технология компоновки должна улучшить охлаждение чипа и помочь сохранить высокую производительность при длительной нагрузке.

Предыдущая версия Exynos 2600 уже используется в отдельных версиях Galaxy S26 и складного Galaxy Z Flip 8. Если новая разработка подтвердит свои возможности, Samsung сможет шире применять собственные процессоры в будущей линейке Galaxy S27, уменьшив зависимость от поставок Qualcomm.

Однако к обнародованным цифрам следует относиться с осторожностью. Речь идет о внутренних тестах Samsung, которые пока не прошли независимую проверку. Кроме того, высокие показатели в бенчмарках не гарантируют аналогичного преимущества в повседневном использовании. Окончательные выводы относительно производительности, нагрева и автономности можно будет сделать после появления серийных смартфонов Galaxy S27.