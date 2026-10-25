Samsung здивувала результатами Exynos 2700: новий процесор обійшов Snapdragon у Xiaomi 18 Pro Max

Samsung випробувала процесор Exynos 2700 проти флагманського Snapdragon у Xiaomi 18 Pro Max. Результати показали перевагу нового чипа корейської компанії до 20%.

Компанія Samsung готує нове покоління флагманських смартфонів Galaxy S27, презентація яких очікується на початку 2027 року. Однією з головних новинок стане фірмовий процесор Exynos 2700, який, за попередніми результатами тестування, може скласти серйозну конкуренцію найпотужнішим чипам Qualcomm.

Як повідомляє південнокорейське видання The Korea Herald із посиланням на галузеві джерела, Samsung провела внутрішнє порівняння Exynos 2700 зі Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, встановленим у Xiaomi 18 Pro Max. Результати виявилися несподіваними: розробка Samsung продемонструвала помітну перевагу як у процесорних, так і в графічних випробуваннях.

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Exynos 2700 виявився швидшим за Snapdragon

У багатоядерному тесті Geekbench 6.5 новий Exynos 2700 набрав приблизно 13 000 балів, тоді як Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 отримав близько 11 000. Таким чином, перевага процесора Samsung становила майже 20%. У новішому Geekbench 7.0 різниця виявилася дещо меншою, але Exynos усе одно випередив конкурента приблизно на 15%.

Ще цікавішими стали результати порівняння зі звичайним Snapdragon 8 Elite Gen 6, який використовується в Xiaomi 18 Pro. У Geekbench 6.5 перевага Exynos 2700 досягла 44%, а в Geekbench 7.0 становила 36%. Це досить суттєва різниця для процесорів одного покоління.

Графічна підсистема Samsung також показала хороші результати. У тестах максимальної продуктивності з використанням складних ігрових технологій Exynos 2700 випередив топовий Snapdragon приблизно на 20%. Водночас у звичайних ресурсоємних 3D-іграх перевага скоротилася до 5%, що свідчить про помітну залежність результатів від характеру навантаження.

Що відомо про новий процесор Samsung

Exynos 2700 планують виготовляти за другим поколінням 2-нанометрового технологічного процесу Samsung Foundry, відомим як SF2P. Очікується, що це дозволить підвищити продуктивність та енергоефективність порівняно з попередніми поколіннями процесорів.

Крім того, Samsung працює над удосконаленою системою відведення тепла Heat Path Block. Нова технологія компонування має покращити охолодження чипа та допомогти зберігати високу продуктивність під час тривалого навантаження.

Попередній Exynos 2600 уже використовується в окремих версіях Galaxy S26 та складаному Galaxy Z Flip 8. Якщо нова розробка підтвердить свої можливості, Samsung зможе ширше застосовувати власні процесори в майбутній лінійці Galaxy S27, зменшивши залежність від постачань Qualcomm.

Проте до оприлюднених цифр варто ставитися обережно. Йдеться про внутрішні тести Samsung, які поки не пройшли незалежної перевірки. Крім того, високі показники в бенчмарках не гарантують аналогічної переваги в повсякденному використанні. Остаточні висновки щодо швидкодії, нагрівання та автономності можна буде зробити після появи серійних смартфонів Galaxy S27.