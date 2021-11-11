POCO M4 Pro 5G надійшов у продаж одразу зі знижками

Буквально днями компанія Xiaomi представила свою нову розробку смартфон, який буде продаватися на глобальному ринку – Poco M4 Pro 5G. І вже сьогодні, у дні розпродажів, будь-хто може стати власником цього телефону за цілком вигідними цінами, все завдяки спеціальному промо-коду. Але про саму акцію буде далі, а поки що подивимося, чим може зацікавити POCO M4 Pro?





Справжня робоча конячка

M4 Pro 5G продовжує лінійку недорогих моделей Xiaomi, що презентуються під брендом, POCO. А саме заточений під масового користувача, у якого немає великих грошей на покупку дорогих девайсів, але при цьому який хоче робочого коня на кожен день, з великим екраном і гарною автономністю.

POCO M4 Pro оснащений дещо компромісним, але при цьому цілком робочим 6-нанометровим процесором MediaTek Dimensity 810 із двома ядрами Cortex-A76 (частота 2,4 ГГц) та 6 ядрами Cortex-A55 (2,0 ГГц). В якості відеоприскорювача використовується чіп ARM Mali-G57 MC2. Тобто, смартфон потягне навіть сучасні ігри.

Пам’ять можна вибрати із двох варіантів:

4 ГБ оперативна + накопичувач 64 ГБ

6 ГБ ОЗУ та вбудована 128 ГБ

Різниця в ціні між ними всього 20 доларів, натомість у старшій версії ми отримуємо значний приріст у сховищі та «запас міцності» за можливостями виконання вимогливих до ресурсів завдань.

Діагональ екрану величезна – 6,6 “Full HD з частотою оновлення дисплея 90 Гц і частотою дискретизації при торканні 240 Гц.

POCO M4 Pro оснащений досить ємною батарейкою на 5000 мАг, яка підтримує функцію швидкої зарядки 33W. Запасу має вистачити на повний робочий день за активного використання.

Все по сучасному

У смартфон можна вставити відразу дві SIM карти, причому є підтримка новітнього стандарту мобільних мереж 5G. З бездротових модулів також відзначимо оснащення модулем NFC, за допомогою якого можна проводити безконтактну оплату товарів у магазинах.

Щодо камер, то їх теж можна назвати «компромісними». У POCO M4 Pro встановлена ​​основна камера на 50 МП, на яку у світлий час доби будуть гідні кадри. На допомогу до неї йде ультра-ширококутна камера на 8 Мп. Та й передня камера має розширення16 МП, якість знімків буде зазвичай середня.

Особливі фічі

З особливостей можна відзначити наявність ІЧ-порту, за допомогою якого можна налаштувати смартфон на керування побутовою технікою – телевізором, кондиціонером тощо. Програм для перетворення смартфона на пульт повно в Play Market. Телефон працює на Andorid з фірмовою оболонковою Xiaomi MIUI з повною підтримкою всіх сервісів від Google.

Ще один для багатьох приємний бонус – аудіо-роз’єм 3.5 мм, до якого можна підключити дротові навушники.

По дизайну POCO M4 Pro це класичний безрамочник з пластиковим корпусом. Краї заокруглені, тому тримати в руках буде комфортно настільки, наскільки це слово можна застосувати до смартфона в 6.6 дюйма. Колір на вибір із трьох — жовтий, блакитний або чорний.

У комплекті з телефоном у коробку буде покладено провід з вилкою USB-C, блок живлення та силіконовий чохол.

Ціна та доступність

А тепер те, на що ви всі чекали — знижки та акції! 11 листопада 2021 року POCO M4 Pro пропонуватиметься на наступних умовах на майданчику AliExpress: