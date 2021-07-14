Складено ТОП кращих брендів ноутбуків на всі випадки життя у 2021 році

В даний час ринок наповнений величезною кількістю ноутбуків. І для того, щоб хоч якось спростити вибір, слід виділити кілька брендів, які вам сподобаються.





Однак, для цього корисно знати, які виробники є кращими. Перш за все люди звертають увагу на ноутбуки, які пропонують якість, надійність і гідне обладнання, а також мають відмінну ціну.

У нашому огляді ми надамо вам рейтинг кращих виробників ноутбуків на сьогоднішній день, з урахуванням всіх перерахованих вище факторів. Для більшої зручності він розділений на кілька категорій: бюджетні (для тих, кому потрібно недорогий пристрій), для дому та офісу (тут можна підібрати техніку для будь-яких завдань) та ігрові (створені спеціально для геймерів).

Бюджетні

Якщо вам потрібен недорогий ноутбук , розгляньте техніку цих брендів. Це доступні за ціною і надійні моделі для виконання повсякденних завдань.

Digma

Власником торгової марки Digma є англійська компанія Nippon Klick Systems LLP. Під цим ім’ям випускається споживча електроніка і цифрові пристрої для домашнього або офісного використання.

Модельний ряд ноутбуків Digma досить великий. Це пристрої з діагоналлю екрана від 10,1 до 15,6 дюймів на базі процесорів Intel Celeron і Atom. Розглянути їх можна в тому випадку, якщо вам необхідна бюджетна техніка для повсякденних завдань (перегляд фільмів, серфінг в інтернеті, робота з найпростішими офісними програмами) або ж компактний і недорогий пристрій, який можна взяти з собою в дорогу.

Високопродуктивних ноутбуків у Digma для ігор або роботи з графікою і відео ви не знайдете: пристрої, що випускаються компанією, не призначені для подібних завдань.

Prestigio

Prestigio – це бренд міжнародного холдингу «ASBIS», що займається продажем комп’ютерної та мобільної техніки, комплектуючих для ПК, програмного забезпечення понад 20 років.

Мобільний ряд ноутбуків досить невеликий. Це красиві та стильні пристрої з ОС Windows, що працюють на базі процесорів Intel Celeron і AMD A4, з діагоналлю екрана 11,6 або 14,1 дюйма. Виробник позиціонує їх як техніку для студентів або офісних працівників: з її допомогою ви зможете працювати з текстовими документами і таблицями, займатися серфінгом в інтернеті, створювати презентації.

Окремої згадки заслуговує ноутбук-трансформер Prestigio Ecliptica з сенсорним екраном, стилусом і трьома режимами роботи. Серед його переваг можна відзначити акумулятор з тривалістю роботи до 14 годин, а також ударостійкий корпус, що витримує дрібні подряпини, пошкодження і отримав захист від вологи і пилу за стандартом IP54.



Для дому та офісу

У модельних рядах цих виробників ви знайдете техніку для домашнього та офісного використання, що дозволяє вирішувати будь-які завдання.

Dell

Копітка робота компанії Dell, особливо в сфері ультрабуків, привела до випуску неймовірного покоління ультрапортативних ноутбуків, які добре працюють і мають потужну начинку. Якщо вам потрібен пристрій для роботи або навчання, і ви хочете, щоб він працював якомога довше, Dell – відмінний вибір. Компанія, можливо, випустила один з кращих бізнес-ноутбуків – Latitude 7400 2-в-1, що володіє міцною конструкцією і тривалим часом автономної роботи.

Модельний ряд ноутбуків Dell досить великий: в ньому ви знайдете недорогі лептопи для домашнього та офісного використання, пристрої для початківців геймерів або з обмеженим бюджетом, а також серію XPS, куди входять пристрої формату «2 в 1», з можливістю роботи в декількох режимах, компактним корпусом і невеликою вагою. Висока продуктивність дозволяє ноутбукам серії XPS вирішувати будь-які завдання, потужна система охолодження захистить їх від перегріву, а алюмінієвий корпус робить їх неймовірно міцними і стійкими до пошкоджень і подряпин.

Apple

Якщо є одна річ, з якою згодні майже всі, так це те, що ноутбуки Apple дуже надійні і, якщо завгодно, передбачувані. Коли ви купуєте MacBook, то абсолютно точно знаєте, чого варто очікувати. Ви неодмінно отримаєте фантастичний екран, тривалий час автономної роботи і красивий дизайн з тонкими рамками. Ноутбуки компанії, як правило, коштують дорожче, ніж аналоги на Windows, але коли справа доходить до стилю, простоти використання і надійності, то девайси Apple – вищий пілотаж.

Не так давно Apple оновила лінійку MacBook, додавши більш швидкі процесори і сенсорну панель в свою кращу лінійку Pro. Крім того, Apple пропонує цікаву лінійку Air, високо оцінену покупцями за красивий, тонкий і легкий дизайн, відмінна якість збірки, зручні в роботі клавіатура і трекпад, а також гучні динаміки, які відтворюють дуже чистий звук. Моделі, включені в цю серію, поставляються в декількох колірних рішеннях, мають 8-ядерний процесор Apple M1 і забезпечують не менше 15 годин роботи від акумулятора.



HP

Компанія HP випускає швидкі, потужні та зручні для споживачів ноутбуки. Вони дуже гарні, зокрема, завдяки новому ультратонкому дизайну в серіях Spectre і Envy. У цього виробника ви знайдете техніку на будь-який смак, наприклад, серію OMEN для геймерів в тонкому і легкому корпусі, процесорами Intel Core i9 або AMD RYZEN 9, відеокартами NVIDIA і дисплеями в елегантній і практично непомітною рамці з роздільною здатністю до 4K.

Якщо ви бажаєте придбати універсальне рішення для будь-яких завдань, зверніть увагу на ноутбук-трансформер HP Pavilion 360 з екраном 14 або 15,6 дюйма. Універсальні петлі дозволяють розгортати екран на 360 ° і використовувати пристрій в режимах «Ноутбук», «Планшет», «Презентація» або «Намет» за вашим вибором. Потужний процесор дає можливість не тільки займатися серфінгом в мережі або працювати з офісними програмами, але і використовувати модель для ігор чи інших ресурсоємних завдань.

Вибираєте ноутбук для роботи? Для вас створена лінійка ZBOOK. Пристрої в ній призначені для будь-яких цілей: як роботи з простими офісними програмами, так і для більш складних дій, наприклад, редагування відео або 3D-моделювання. Тут є як техніка в звичайному форм-факторі, так і трансформери з високою продуктивністю в елегантному і тонкому корпусі, які легко можна взяти з собою в поїздку, якщо за службовим роботи вам доводиться часто вирушати у відрядження.

Microsoft

Десять років тому ніхто б і не подумав, що Microsoft стане одним з кращих виробників ноутбуків в світі, проте сьогодні компанія займає заслужене місце в нашому рейтингу. Після декількох інтеграцій планшетів Surface, які мали деякі проблеми з безпекою, Microsoft змогла заявити про 99-відсоткову надійність своїх нових пристроїв Surface. Також компанія пропонує серйозне апаратне забезпечення, завдяки чому займає свою нішу в цій галузі.

Surface Book 3 має одну з кращих батарей в світі, а новий Surface Pro 7 зараз є одним з кращих лептопів 2-в-1. Пристрої середнього класу, такі як Surface Laptop 3 (тепер з 15-дюймовою версією) і бюджетний планшет, наприклад Surface Go, також допомагають Microsoft вибитися в лідери. Компанія пропонує стандартну гарантію на один рік для продуктів Surface, а разом з нею користувачі отримують 90-денну безкоштовну технічну підтримку.

ASUS

Ноутбуки Asus, як правило, завжди отримують визнання за загальний набір функцій і можливостей. Нинішній «урожай» ноутбуків компанії включає тонкі та легкі моделі серії Zenbook, доступні Chromebook, а також потужні ігрові моделі серії ROG. Як і будь-яка інша компанія, Asus намагається випускати моделі з тонкими рамками, намагаючись помістити якомога більше в маленький корпус.

У лінійці ASUS Zenbook варто звернути увагу на моделі DUO: це пристрої, оснащені додатковим сенсорним дисплеєм, що піднімається під кутом в 7 ° для комфортної роботи. Він призначений для взаємодії з додатками і полегшує роботу в багатозадачному режимі. Якщо вам потрібен ноутбук для роботи в декількох режимах, зупиніть увагу на лінійці трансформерів Flip: розворот екрану на 360 °, сенсорний OLED-дисплей з тонкою рамкою, роздільна здатність до 4K, потужні процесори – ключові переваги цієї серії.

Lenovo

Лінійка ноутбуків цього виробника дуже широка: в ній ви підберете пристрій для виконання будь-яких завдань: легкі і тонкі лептопи для подорожей, моделі для повсякденного домашнього використання або високопродуктивні гаджети для ігор або роботи з відеоконтентом.

Найбільш універсальна серія – це Ideapad. У ній є пристрої початкового рівня для дому та офісу, з тривалим часом роботи від акумулятора, ультрабуки, ноутбуки для геймінгу або створення контенту, а також техніка «2-в-1».

Якщо вам потрібні легкі пристрої в тонкому корпусі, розгляньте лінійку ThinkPad. У ній ви знайдете модель для будь-яких завдань: навчання, роботи в офісі, ігор або виконання ресурсоємних завдань, наприклад, обробки відео або графіки.

Серія Lenovo Legion – це ігрові ноутбуки з екранами до 17,3 дюйма, роздільною здатністю до QHD і кращими процесорами від AMD та Intel. Тим, кому потрібен пристрій, здатний працювати в режимах ноутбука і трансформера, сподобається серія YOGA. Це техніка «2-в-1» з можливістю повороту екрану на 360 °.

Xiaomi

Китайська корпорація Xiaomi відома як виробник мобільних пристроїв і розумної техніки, але, крім перерахованого, вона випускає і ноутбуки. Їх модельний ряд невеликий, але в ньому є техніка для будь-яких цілей. Недолік один – висока ціна, але відмінну якість і продуктивність, достатня для вирішення навіть найбільш ресурсномістких завдань, його компенсують.

Якщо вам потрібен ноутбук для ігор, розгляньте серію Xiaomi Mi Gaming. У неї входять пристрої на базі процесорів Intel Core i5 і i7 з потужною системою охолодження, підсвічування клавіатури і відеокартами GeForce. Якщо ж ви хочете придбати маленький і компактний, але продуктивний гаджет, зверніть увагу на серію Mi Notebook Air. Це досить недорогі (з урахуванням їх технічних характеристик і високої якості) гаджети з розміром екрану 12,5 і 13,3 дюйма, тривалим часом автономної роботи і процесорами Core i3 і i5.

Серія Mi Notebook Pro – це легкі, високопродуктивні, стильні та компактні ноутбуки в металевому корпусі і процесорами Core i5 і i7. Вони підійдуть для вирішення будь-яких завдань вдома або в офісі, в тому числі для ігор або роботи з відео і графікою. На відміну від них, серія Mi Notebook доступніша за ціною, має два колірних рішення, але корпус виконаний з пластика, металева тільки кришка.

Huawei

Huawei – китайська компанія, що займається випуском смартфонів, мобільних процесорів і телекомунікаційного устаткування. З недавнього часу виробник пропонує і лінійку ноутбуків, що привертають увагу стильним дизайном, надійністю і високою продуктивністю.

Huawei випускає одну лінійку ноутбуків – MateBook, але в ній ви зможете підібрати пристрої для вирішення будь-яких завдань. Тут є моделі початкового рівня на базі процесорів Core i3, здатні виконувати повсякденні завдання вдома або в офісі, а також ноутбуки серії X Pro на базі Intel Core i7, з сенсорним безрамковий 3K-екраном, металевим корпусом і високою продуктивністю.

Якщо вам потрібен гаджет для поїздок, розгляньте модель MateBook 13 на базі AMD Ryzen 7. Невелика вага, металевий корпус, розмір екрану 13 дюймів дозволяють комфортно брати її з собою в дорогу, а потужна батарея забезпечує до 11,6 годин відтворення завантаженого відео.



Honor

Раніше бренд Honor належав Huawei, але в 2020 році був проданий Shenzhen Zhixin New Information Technology Co, щоб забезпечити виживання материнської компанії через санкції США. Під цим ім’ям випускаються смартфони, орієнтовані на молодіжну аудиторію, навушники, різні аксесуари, а також ноутбуки.

Серія ноутбуків MagicBook – це пристрої з безрамковий екраном розміром 14 або 15,6 дюйма, роздільною здатністю Full HD і процесорами Intel Core і AMD RYZEN. Вони пропонують тривалий час роботи від батареї (не менше 7 годин), невеликі габарити і вагу, а також металевий корпус. Такі ноутбуки добре підійдуть для повсякденного використання, а завдяки компактним розмірам і невеликій вазі їх можна взяти з собою в дорогу.

Тим, хто шукає пристрій для ігор або ресурсномістких завдань, варто звернути увагу на серію Honor Hunter V700 на базі Intel Core i5 і i7. Тонкий корпус, IPS-екран з високою частотою оновлення, потужна система охолодження, кругове RGB-підсвічування, ігрова клавіатура, що налаштовується – ключові особливості цієї моделі.

Ігрові ноутбуки

Виробники, включені в цей розділ, створюють якісну і високопродуктивну техніку для ігор, серед якої знайдуть для себе відповідні пристрої як початківці геймери, так і професіонали.

MSI

Компанія з Тайвані, що займається виробництвом електроніки. В даний час робить акцент на розробці та виробництві пристроїв для геймерів. Ноутбуки MSI привертають увагу високою продуктивністю, стильним дизайном і наявністю рішень як для професіоналів, так і для гравців-початківців або з обмеженим бюджетом.

Ноутбуки MSI – це вісім серій, серед яких є моделі на будь-який смак, з діагоналями екрана від 14 до 17,3 дюйма з підтримкою 4K. Кожна з них має свої особливості. Так, наприклад, серія Titan здатна замінити потужний ігровий ПК, в неї включені найпродуктивніші пристрої компанії, а серія GS Stealth – це моделі для тих, кому потрібен портативний ігровий ноутбук з компактними розмірами і невеликою вагою. На офіційному сайті компанії ви можете легко підібрати для себе відповідне рішення, вказавши необхідні параметри – процесор, відеокарту, серію і розмір екрану.

Крім ігрових моделей, MSI випускає ноутбуки для користувачів, що займаються обробкою відео і графіки (серії Creator і Modern) та бізнес-ноутбуки серій Summit, Prestige і Modern, що відрізняються високою продуктивністю і портативністю.

ACER

Acer – компанія з Тайвані, що займається виробництвом електроніки і комп’ютерної техніки. Асортимент ноутбуків виробника дуже широкий, в ньому доступні пристрої для вирішення будь-яких завдань і на різний бюджет.

Високою популярністю користуються ігрові серії – Nitro 7 і 5. Висока продуктивність, достатня для запуску найвимогливіших ігор, стильний дизайн, роздільна здатність екрана до 4K, клавіатура з RGB-підсвічуванням, потужне охолодження – можливості цих пристроїв сподобаються навіть найвибагливішим геймерам.

Крім ігрових серій, Acer пропонує й інші ноутбуки. Серед них – стильні ультрабуки з тривалим часом автономної роботи і металевим корпусом, пристрої з поворотним сенсорним екраном, класичні моделі в традиційному корпусі з високою продуктивністю для дому та офісу та інші гаджети.



Alienware

Alienware – це дочірня компанія американського виробника Dell, діяльність якої спрямована на складання комп’ютерної техніки для геймерів. Ноутбуки Alienware мають досить високий цінник і орієнтовані, в першу чергу, на професіоналів, а не початківців геймерів.

Одна з кращих моделей, що випускаються виробником – Alienware X17. Це легкий і тонкий ноутбук з високою продуктивністю на базі процесорів Intel Core i9 в максимальній комплектації і відеокартами NVIDIA. Серед його особливостей – механічна клавіатура з швидким відгуком та RGB-підсвічуванням, футуристичний дизайн і можливість управління розгоном для підвищення продуктивності.

Gigabyte

Компанія з Тайвані, діяльність якої – виробництво комп’ютерної техніки. Випускає широкий мобільний ряд ноутбуків для геймінгу. Вони пропонують відмінну продуктивність, достатню для запуску найвимогливіших ігор, проте мають і недолік – високу вартість.

Сімейство AORUS – передова ігрова лінійка – це професійні ноутбуки з процесорами Intel Core i7 і i9, відеокартами GeForce, механічними клавіатурами і потужними системами охолодження. Серія Gaming – це попередній сімейству AORUS модельний ряд на базі процесорів Intel Core i5 і i7 або AMD Ryzen 5000-серії.

Ще одну серію – AERO – виробник створив для користувачів, що працюють з графікою і відеоконтентом. Потужні процесори Intel Core i7 і i9, дисплей з ультратонкими рамками і роздільною здатністю до 4K, відеокарти GeForce дозволять вам вирішувати найскладніші завдання і реалізовувати свої найсміливіші творчі задуми.