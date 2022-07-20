Steam Deck може мати проблеми з продуктивністю через спеку

У Європі зараз аномальна спека, а Великобританія поставила новий температурний рекорд — 40.2 градуси вище за нуль було зафіксовано в аеропорту Хітроу. Це серйозні температури не тільки для людей, але і для будь-якої техніки.





Наприклад, Valve попередила , що у Steam Deck можуть бути проблеми з продуктивністю. Він був розроблений для роботи в діапазоні від 0 до 35 градусів. Якщо температури інші, то варто чекати на проблеми.

Компанія зазначила, що якщо зовнішні температури вищі за 35 градусів, то гаджет може почати тротлити, щоб захиститися від перегріву. Це трапляється, коли температура процесора сягає 100 градусів, на 105 градусах Steam Deck зовсім вимкнеться. Це зроблено для захисту гаджету від перегріву.

У наших краях Steam Deck немає у вільному продажу, та й рівень температур значно нижчий.