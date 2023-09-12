Оновлення Cyberpunk 2077 буде сильно нагрівати процесори

Розробник CD Projekt Red Філіп П’єрскіньскі заявив у сервісі мікроблогів X (раніше Twitter), що майбутнє оновлення Cyberpunk 2077 2.0 може спричинити проблеми з нагріванням комп’ютерів.

За його словами, нова версія, яка вийде разом із доповненням Phantom Liberty, навантажуватиме процесори на 90%. Причому йдеться про восьмиядерні ЦП.

«Перед запуском CP2077 2.0, перевірте стан ваших систем охолодження на ПК. Ми використовуємо все, що у вас є, тому очікується, що навантаження на ЦП становитиме 90% на 8-ядерному процесорі. Щоб заощадити ваш час, запустіть Cinebench або аналогічний тест та перевірте стабільність ваших систем», – йдеться у публікації розробника CDPR.

Варто зазначити, що поточна версія гри навантажує процесор на 30-40%. Нагадаємо, оновлення 2.0 для Cyberpunk 2077 вийде 26 вересня на ПК, PS5 та Xbox Series X|S.