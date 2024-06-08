Відбувся реліз фотореалістичного шутера Bodycam

8 червня 2024 року відбувся реліз шутера Bodycam у ранньому доступі Steam. Новинка доступна для покупки в українському сегменті цифрового магазину Valve і коштує 630 гривень з урахуванням стартової знижки. Вихід гри супроводили видовищним релізним трейлером.

Гра являє собою багатокористувацький PvP-екшен від першої особи з незвичайною камерою, що імітує запис із нагрудного відеореєстратора. Геймерам доступні кілька різних режимів гри, зокрема Deathmatch, Team Deathmatch і Body Bomb.

Проєкт розроблено з використанням ігрового рушія Unreal Engine 5, він вирізняється вельми просунутою графікою з прицілом на фотореалізм. Гра перебуватиме в ранньому доступі від 6 до 12 місяців. За цей час розробники обіцяють додати в неї додаткові карти, інші ігрові режими і безліч нового екіпірування.

Що ж стосується оцінок, то Bodycam стартувала зі “змішаними” відгуками. На момент написання замітки гра має 2837 відгуків у Steam, але лише 62 % з них мають позитивний характер. Найбільше гравці лають новинку за вкрай посередню оптимізацію і велику кількість багів. Причому на завищені системні вимоги скаржаться навіть автори позитивних відгуків.