The Callisto Protocol роздають безкоштовно

Найбільший ігровий магазин Epic Games Store цього тижня потішив геймерів грандіозною роздачею популярного хоррора – The Callisto Protocol. Роздача тайтла триватиме до 29 серпня.

The Callisto Protocol – гра на виживання, в якій вам доведеться врятуватися від жахів Каллісто. Усе це відбувається в похмурій атмосфері з шикарною графікою, яка надає ефект більшого занурення в проєкт.

“Дія цього сюжетного хоррора від третьої особи відбувається через 300 років після наших днів. Вам належить грати за Джейкоба Лі, який волею долі опинився у в’язниці “Чорна жерсть” (Black Iron): установи з максимально суворим режимом на Каллісто, супутнику Юпітера. Ув’язнені стали перетворюватися на чудовиськ, і у в’язниці настав хаос. Щоб вижити, Джейкобу потрібно пробитися в безпечне місце і врятуватися з “Чорної жерсті”, попутно розкривши похмурі таємниці, поховані під поверхнею Каллісто”, – йдеться в описі гри.