Що буде із літаком та пасажирами, якщо пошкодити ілюмінатор

Що робити, якщо під час польоту, коли у літаку розбився ілюмінатор? Хоча за весь час існування літаків історія нараховує лише кілька таких випадків, знати, як діяти має людина. Перш за все ситуація буде залежати від кількох факторів.





Фактор перший висота польоту. Чим більша висота, тим менше повітря в атмосфері, і тим меншою буде температура. Тому на великих висотах така ситуація вкрай небезпечна. Чим більша різниця між тиском усередині літака та за його бортом тим більша ймовірність вибухової декомпресії.

У пасажирів можуть бути пошкодження барабанних перетинок, дихати буде важко. Через надмірний тиск літакові може зірвати дах. Тому перше, що потрібно зробити — знизити висоту, а людям сісти якомога далі від ілюмінаторів.

Якщо ілюмінатор розіб’ється на невеликій висоті, таких тяжких наслідків не буде. Дискомфорт спричинить дуже сильний протяг. Закривати вікно залізною тацею, чи валізою, як показують у фільмах, не вийде. Протяг буде настільки потужним, що від таких дій валізу чи тацю просто видує в ілюмінатор.

Фактор 2: температура повітря за бортом, в залежності від висоти вона може сягати -50 градусів. Ті люди, які не встигнуть скористатися кисневими масками, втратять свідомість через холод та брак кисню. Пасажири отримають обмороження кінцівок, облич та можливо органів дихання.

Пасажирам літака краще пристебнути ремні, скористатись кисневими масками, слухати рекомендації бортпровідників та пілотів. Важливо чути все, що говорять стюарди та стюардеси, адже вони проходять спеціальні навчання, та знають порядок дій при різних форс-мажорах.

На щастя в ілюмінаторах не звичайне скло. Пошкодити його пасажирам із середини надзвичайно складно. Але воно може тріснути, якщо вибухне двигун літака. Таке може статися через технічну несправність, або ж коли у двигун залітає птах.