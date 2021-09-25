Декілька потужних хвиль: Україну накриють сильні магнітні бурі

Вранці 23 вересня науковці зафіксували спалах на Сонці, що виявився четвертим за силою за цей рік. В результаті цього явища на Землі в найближчі дні очікуються магнітні бурі, що може відбитися на самопочутті.





Згідно даними Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, очікується сильний удар 28 вересня . Крім того 25-го і 29-го магнітосфера буде збудженою. Незначні хвилювання можуть бути також 5 і 10 жовтня.

Вчені попереджають, що людям з хворим серцем в ці дні слід особливо уважно поставитися до свого здоров’я: можливі будуть нездужання, погіршення самопочуття, головний біль, тому бажано заздалегідь перевірити, чи всі необхідні засоби є в аптечці.

Що в ці дні люди можуть відчувати

Метеозалежним людям потрібно в такий день бути особливо уважними до свого здоров’я. Запастися лікарськими препаратами, більше відпочивати, не нервувати і, по можливості, залишатися вдома. У ці дні підвищується ризик виникнення інфарктів і інсультів.

Під час таких коливань з’являються головний біль і біль у м’язах, мігрені, дратівливість, апатія, зміни тиску, нудота, проблеми зі сном, втрата апетиту і загострення хронічних хвороб.

У дні сильних магнітних бурь фахівці рекомендують:

заздалегідь подбати про наявність медикаментів в домашній аптечці;

уважно стежити за самопочуттям і при його погіршенні негайно викликати лікаря;

по можливості залишатися вдома, не відвідувати громадські місця;

не сідає за кермо, а при необхідності скористатися громадським транспортом;

не перепрацьовувати, більше відпочивати;

пити багато води, заспокійливий чай, вживати більше фруктів і овочів;

відмовитися від кофеїну.

Крім того, слід уникати стресових ситуацій і побільше проводити час на свіжому повітрі.