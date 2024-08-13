Вчені назвали напої, від яких прискорюється старіння мозку

За деякими даними, протягом наступних 30 років деменція зустрічатиметься набагато частіше. Ця хвороба розвивається, коли нейрони в мозку не можуть підтримувати зв’язок між собою. Вчені також з’ясували, що напої з великою кількістю цукру негативно впливають на мозок.

Якщо вживати більше двох порцій дуже солодких напоїв на день, то мозок людини може постаріти на 11 років. Загалом цукор здатен призвести до підвищеного кров’яного тиску і може спровокувати хронічні запальні процеси в організмі. Це – два провісники старечого недоумства.

Існують наукові дані про те, що солодкі напої прискорюють старіння мозку. Деякі дослідження підтверджують, що вживання таких напоїв може призвести до зменшення об’єму мозку, погіршення роботи пам’яті.

Результати одного дослідження показали, що якщо людина щодня вживатиме одну-дві склянки солодких напоїв, то її мозок постаріє на 1,6 року. З точки зору роботи пам’яті дані виявилися ще більш страшними.

Матеріали новинного характеру не можна прирівнювати до призначення лікаря. Перед ухваленням рішення порадьтеся з фахівцем.