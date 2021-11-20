Наука

Вчені показали, як виглядав найбільший динозавр в історії

20.11.2021
Менше хвилини
Суперзавр

Динозаври, незважаючи на те, що давно вже вимерли, досі продовжують розбурхувати уяву людей.


Нещодавно вчені дізналися, як виглядав у давнину найдовший динозавр, пише Іndependent .

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150 млн років тому, в Юрському періоді мешкав суперзавр, що досягає сорока метрів завдовжки.

Вказується, що вперше скелет цього динозавра археологи та палеонтологи виявили ще 1972 року і всі ці майже 50 років досліджували його.

Вчені кажуть, що знайдений скелет динозавра на сьогоднішній день найбільший із усіх, які вдалося виявляти у різних куточках планети.

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20.11.2021
Менше хвилини

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