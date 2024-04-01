Названо найжорстокіші першоквітневі розіграші в історії

У День сміху, який відзначають 1 квітня, можна потішити близьких і друзів кумедними й оригінальними приколами. Однак іноді люди можуть придумати забави, які викликають неабиякий страх і лякають навіть найхоробріших. Які найжорстокіші розіграші потрапили в історію – читайте в матеріалі GSMinfo.

Австралійські пранкери

Троє жителів Австралії, відомі як брати Джалал, кілька років поспіль знімали і викладали в мережу жорстокі розіграші, які влаштовували на вулицях Мельбурна. Двом із них навіть не виповнилося 21 року і, мабуть, тільки цим можна пояснити, як родичам взагалі спало на думку таке.

Молоді люди вбиралися в мусульманський одяг і влаштовували такі розіграші, від яких у людей наставав мало не передінфарктний стан. Наприклад, одного разу вони підбігли до перехожого і кинули йому під ноги чорну сумку. Люди в жаху кинулися хто куди.

Страшні клоуни

Існує таке поняття, як коулрофобія – боязнь клоунів. А актор Білл Скарсгард тільки посилив неприязнь до цих персонажів, втіливши образ Пеннівайза в одній із найстрашніших екранізацій Стівена Кінга – фільмі “Воно”. Далі в Америці 2016 року трапилася ціла серія нелюдських розіграшів із використанням клоунських масок і костюмів.

Почалося все з крихітного містечка Грінвілл у штаті Південна Кароліна, де люди ледь не щодня бачили людину в костюмі клоуна, який стояв на околиці лісу і лякав перехожих до смерті.

Та історія нічим не скінчилася, але до осені 2016 року повідомлення про страшних клоунів надходили з половини американських штатів. Так, у Каліфорнії клоун намагався викрасти однорічну дівчинку, але його злякали.

У Пенсільванії знайшли тіло 16-річного підлітка. Поруч із ним лежала клоунська маска. 20 жовтня 2016-го в цьому штаті спіймали 20-річного юнака в чорно-білому костюмі клоуна, який безцільно вештався лісом і лякав людей. Серйозних звинувачень йому не висунули – підліток на ім’я Джонатан Мартін відбувся “порушенням громадського порядку”.

Мертві дівчатка

Учасники Scary Prank Show доводили людей до передінфарктного стану за допомогою дівчат, вбраних у закривавлені сукні. Найчастіше вони вбиралися в Самару з хоррора “Дзвінок” або в мертвих близнючок із “Сяйва”, пише портал “Дізнайся все!”

Кадр із х/ф “Сяйво”, реж. Стенлі Кубрик, 1980 р.

Найчастіше розіграш відбувався так: акторка в образі з’являлася перед перехожим ніби з нізвідки, той здригався і з жахом тікав геть. Але іноді особливо мстиві жертви пранку з найміцнішими нервами викликали поліцію. Члени пранк-групи розповідали, що зазвичай їм вдається “все порішати” і не загриміти у відділок.