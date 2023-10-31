Рейтинг лучших дизельных генераторов для частного дома 2023 – ТОП 5 моделей

При электроснабжении загородных домов, коттеджей, различных хозяйственных и коммерческих структур используются генераторы. Выпускаются они разных видов: дизельные и бензиновые, с ручным управлением, имеющие автозапуск. В наше время потребители больше всего склоняются к генераторам, работающим на дизельном двигателе. Среди надежных и экономичных силовых установок можно отметить дизельный генератор Hyundai. Помимо этой мини-электростанции, оборудованной множеством удобных и защитных функций, производители выпускают огромное количество модификаций подобных установок для снабжения загородных домов, дач. Чтобы выбрать оптимальный вариант среди широкого ассортимента, мы предлагаем вашему вниманию сравнительный рейтинг дизельных генераторов, в который вошли лучшие генераторы, по соотношению цена-качество в 2023 году. Вы узнаете о том, какие типы защиты может предложить тот или иной продукт, на сколько фаз рассчитан для дома, и прочие технические характеристики.
1. Дизельный генератор GUCBIR GJD7000H
Лидирующую позицию занимает мощное оборудование, способное обеспечить нормальное функционирование частного дома или автономность работы на строительной площадке. При номинальной мощности 6 кВт он способен питать осветительные приборы, компьютеры, холодильники, морозильники, насосные станции автономного водоснабжения и циркуляционные насосы отопления.
Плюсы:
- Электростартер для легкого запуска;
- Топливный бак емкостью 13.5 л позволяет работать долго без дозаправки;
- Многофункциональный дисплей отображает текущее напряжение, выходную частоту и часы работы устройства;
- Прочная стальная рама, ручка и четыре больших колеса для удобства транспортировки.
Минусы:
- Очень громкий.
2. Генератор дизельный Tagred TA3200D
Второе место по праву занимает профессиональный однофазный генератор, оснащенный высококлассным дизельным двигателем высокой мощности. Обеспечивает надежность и долговечность. Приводит в действие электроинструменты, строительные машины (бетономешалки, сварочные аппараты), освещение и многие типы электрических устройств.
Плюсы:
- Выработка качественного электричества напряжением 220В;
- Защита AVR (автоматическое регулирование напряжения);
- Медные обмотки и понятная панель оператора;
- Усиленная амортизирующая конструкция премиум-класса.
Минусы:
- Тяжеловат для своей мощности.
3. Дизельный генератор Covax KDE 7000T
Благодаря бесшумной системе, дизельный генератор от турецкого производителя является одним из лучших аварийных генераторов для подачи электроэнергии в ваш дом или офис. Наслаждайтесь мощностью, генерируемой сверхэффективным четырехтактным двигателем. Модель предлагает высокую мощность, экономичность и универсальность.
Плюсы:
- Надежность в работе при возникновении аварийных ситуаций;
- Защита AVR и вольтметр позволяют следить за работой агрегата и проводить обслуживание;
- Воздушное охлаждение двигателя;
- Звукоизоляционное покрытие, колеса.
Минусы:
- Маленькие колеса.
4. Генератор дизельный с электростартом Kraft&Dele KD167
Высокоэффективная дизельная электростанция от польского бренда, идеально подходит для аварийного электропитания в домах, офисах, промышленных объектах и везде, где необходим стабильный источник питания, а также там, где его нет доступа к электричеству.
Плюсы:
- Эффективно расходует топливо и экономичен в эксплуатации;
- Микропроцессор регулирует скорость двигателя в точном соответствии с нагрузкой;
- Автоматически увеличивает обороты, чтобы соответствовать потребляемой мощности;
- Экологически чистый.
Минусы:
- Тяжело запускать вручную.
5. Дизельный генератор Hyundai DHY 6500L
Производительная электростанция обеспечивает аварийное питание для устройств общей мощностью до 5 кВт. Подходит для аварийного или непрерывного электропитания. Несмотря на открытый корпус, все внутренние механизмы имеют надежную фиксацию и соединение, обеспечивают полную безопасность работы.
Плюсы:
- Можно подключить электроинструмент, садовую технику, электростанции;
- Даже при увеличенной мощности он может работать длительное время;
- На панели управления имеются 2 розетки, аварийный выключатель и заземление;
- Способен работать до 10 ч без дозаправки.
Минусы:
- Без электростартера.
Оценив ТОП модели дизель-генераторов, представленных выше, вы сможете принять решение, отвечающее вашим потребностям в электроэнергии. Это позволит вам находиться во всеоружии в любой непредвиденной ситуации, связанной с отключением или отсутствием электроэнергии. Необязательно выбирать самую мощную модель – главное, чтобы она подходила под ваши энергетические потребности.
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