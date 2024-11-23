Весь бруд вийде з пральної машини, а прання не матиме неприємного запаху: покрокова інструкція

У цій статті поділюся з вами дуже простими й ефективними порадами. Зробіть так, і весь бруд вийде з пральної машини, а білизна після прання не матиме неприємного запаху.

Якщо ви відчули неприємний запах з пральної машинки і стали помічати, що після прання білизна не пахне свіжістю, як вам би хотілося, значить – настав час почистити пральну машину!

Почнемо з чищення фільтра зливного насоса. Зніміть красиву верхню кришку. У якихось моделях її потрібно підчепити, як це роблю я, в якихось моделях на неї потрібно натиснути. Є такі пралки, де потрібно повністю зняти нижню планку.

Як почистити фільтр у пральній машині

Обов’язково постеліть на підлогу що-небудь, що буде вбирати воду.

Повільно відкручуйте кришку фільтра. І з нього буде витікати вода. Води виллється приблизно 400 мілілітрів. Якщо є спеціальна трубочка, то воду краще зливати з її допомогою.

Дивіться, скільки сміття накопичилося на фільтрі.

Чищення фільтра пральної машини

Щоб вимити фільтр використовуйте щітку і теплу воду. Чистити таким чином фільтр потрібно хоча б 1 раз на 10 прань.

Ну а взагалі, залежить від того, наскільки брудні речі ви перете (наприклад, робочий одяг), і як добре перевіряєте кишені (можна забути перевірити і випрати копійки, паперові записки та інші дрібниці).

Всередині фільтр досить протерти м’якою чистою тканиною. До речі, тут ви можете знайти ґудзики, монетки та інші дрібні предмети.

Далі для чищення нам знадобиться оцет. Наливаю трохи оцту в пляшку з розпилювачем.

Добре окроплюйте оцтом ущільнювальну гумку і залишайте на 5 хвилин.

Запах у пральній машині

Через 5 хвилин почистіть гумку зубною щіткою. Бачили, скільки води залишається в пральній машині після кожного прання. Також у пральній машині залишаються мийні засоби, які ви використовуєте, особливо кондиціонер для білизни; і дрібне сміття, дуже багато його залишається на гумці та під нею. І якщо ви не провітрюєте пральну машину, то волога та бруд стають чудовим середовищем для бактерій та плісняви. Ну а вже через них з’являється неприємний запах. Акуратно відсувайте гумку і добре вимивайте весь бруд між гумкою і барабаном.

Коли миєте пральну машину, не забувайте про лоток для мийних засобів. У ньому може залишатися пральний порошок, кондиціонер для білизни, накопичуватися наліт та іржа від води.

Також потрібно мити відсік у пральній машині, куди він вставляється. Окропіть його оцтом і залиште на 10 хвилин.

Для очищення використовуйте зубну щітку. Вологість, залишки мийних засобів, тепло – це чудове середовище для бактерій. Тому тут ви можете виявити цвіль.

Лоток для порошку окропіть оцтом і залиште на 10 хвилин. Якщо в лотку і у відсіку є наліт від води, змочіть паперові рушники в оцті і щільно обліпіть ними наліт.

Через 10 хвилин скористайтеся зубною щіткою і ганчірочкою з мікрофібри, щоб відмити лоток. Потім його потрібно сполоснути в чистій воді.

Ну а тепер давайте очистимо ті частини пральної машини, до яких дістатися складно. Візьміть 2 таблетки для посудомийної машини і покладіть їх у барабан. Під час такого чищення залиште барабан порожнім.

Виберіть найдовший режим прання з максимальною температурою. Встановіть максимальну кількість обертів для віджимання та увімкніть додаткове полоскання. Якщо у вашій пральній машині є функція самоочищення або очищення барабана – виберіть її.

Така чистка видалить усі забруднення, які накопичуються всередині пральної машини. Я вже про них говорила. Це дрібне сміття, залишки мийних засобів. А також допоможе очистити пральну машину від бактерій і цвілі.

Робіть так регулярно, щоб уникнути появи неприємного запаху в пральній машині. У середньому така чистка проводиться раз на 3 місяці. Але тут все індивідуально, і залежить від того, як часто ви перете, яка у вас вода, що саме використовуєте для прання, наприклад, як ополіскувач використовуєте оцет або кондиціонер для білизни. Тому з частотою визначайтеся самі.

Тепер ви знаєте, як почистити пральну машину. Пахне вона просто приголомшливо. Впевнена, ви теж відчуєте запах чистоти і свіжості!