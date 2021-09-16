Україну вже завтра накриє магнітна буря
Магнітна буря середньої сили накриє Землю в п’ятницю, 17 вересня. Сонячна активність в цей день буде помірною. Інших бур у вересні поки не передбачається. Наступний сплеск варто очікувати на початку жовтня. Це випливає з даних Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.
Вчені щодня спостерігають за сонячною активністю і готують прогноз магнітних бур. Геомагнітна буря навіть середньої сили може викликати погіршення самопочуття у метеозалежних людей.
Як пережити магнітні бурі у вересні
Геомагнітні коливання впливають на біоритми людини, центральну нервову систему і сердерно-судинний ритм. Магнітні бурі у вересні можуть викликати значне погіршення самопочуття, скачки тиску, проблеми з серцем, безсоння і дратівливість.
У ці дні люди можуть відчувати:
- слабкість і занепад сил;
- перепади настрою;
- можуть виникнути проблеми зі сном.
Як уберегтися від негативного впливу магнітних бур
- У дні, коли геомагнітні спалахи найбільш інтенсивні, слід добре висипатися.
- Лікарі рекомендують відмовитися від вживання кави, алкоголю, жирної і важкої їжі.
- Необхідно пити достатню кількість води і зеленого чаю.
- Слід уникати стресових ситуацій і побільше проводити часу на свіжому повітрі.
- Помірні фізичні навантаження допоможуть зберегти організм в тонусі.
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