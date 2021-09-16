Україну вже завтра накриє магнітна буря

Магнітна буря середньої сили накриє Землю в п’ятницю, 17 вересня. Сонячна активність в цей день буде помірною. Інших бур у вересні поки не передбачається. Наступний сплеск варто очікувати на початку жовтня. Це випливає з даних Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.





Вчені щодня спостерігають за сонячною активністю і готують прогноз магнітних бур. Геомагнітна буря навіть середньої сили може викликати погіршення самопочуття у метеозалежних людей.

Як пережити магнітні бурі у вересні

Геомагнітні коливання впливають на біоритми людини, центральну нервову систему і сердерно-судинний ритм. Магнітні бурі у вересні можуть викликати значне погіршення самопочуття, скачки тиску, проблеми з серцем, безсоння і дратівливість.

У ці дні люди можуть відчувати:

слабкість і занепад сил;

перепади настрою;

можуть виникнути проблеми зі сном.

Як уберегтися від негативного впливу магнітних бур