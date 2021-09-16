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Україну вже завтра накриє магнітна буря

16.09.2021
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Магнітна буря середньої сили накриє Землю в п’ятницю, 17 вересня. Сонячна активність в цей день буде помірною. Інших бур у вересні поки не передбачається. Наступний сплеск варто очікувати на початку жовтня. Це випливає з даних Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.


Вчені щодня спостерігають за сонячною активністю і готують прогноз магнітних бур. Геомагнітна буря навіть середньої сили може викликати погіршення самопочуття у метеозалежних людей.

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Як пережити магнітні бурі у вересні

Геомагнітні коливання впливають на біоритми людини, центральну нервову систему і сердерно-судинний ритм. Магнітні бурі у вересні можуть викликати значне погіршення самопочуття, скачки тиску, проблеми з серцем, безсоння і дратівливість.

У ці дні люди можуть відчувати:

  • слабкість і занепад сил;
  • перепади настрою;
  • можуть виникнути проблеми зі сном.

Як уберегтися від негативного впливу магнітних бур

  • У дні, коли геомагнітні спалахи найбільш інтенсивні, слід добре висипатися.
  • Лікарі рекомендують відмовитися від вживання кави, алкоголю, жирної і важкої їжі.
  • Необхідно пити достатню кількість води і зеленого чаю.
  • Слід уникати стресових ситуацій і побільше проводити часу на свіжому повітрі. 
  • Помірні фізичні навантаження допоможуть зберегти організм в тонусі.

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16.09.2021
1 хвилина на прочитання

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